Bao bì Tết rực rỡ - thức uống lành, trao nhau niềm vui thật

(VTC News) -

Bao bì Tết khoác áo xuân kể câu chuyện Tết sum vầy

Không khí xuân đang gõ cửa, mang theo niềm vui và cảm giác rộn ràng rất đỗi thân quen. Trong những khoảnh khắc đó, ngay cả các vật phẩm quen thuộc như hộp quà hay lốc nước giải khát cũng khoác lên vẻ sống động, tươi sáng đến lạ.

Bao bì Tết không chỉ là lớp áo ngoài, mà như đang kể về câu chuyện đoàn viên, về lời chúc yên vui được gói ghém tinh tế. Từng sắc màu, đường nét trên bao bì mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ trọn không khí Tết: ấm áp, rộn ràng và đầy niềm vui.

Trên hành trình lan tỏa hạnh phúc thật, bộ sản phẩm đồ uống TH khoác lên diện mạo Tết 2026 rực rỡ. Sắc đỏ - vàng may mắn được tiết chế trang nhã; hoa mai, hoa đào và câu chúc được cách điệu theo phong cách trẻ trung, tạo nên tổng thể hài hòa và giàu cảm xúc.

Tết đến, năm mới mở ra như trang sách để viết tiếp câu chuyện riêng đầy hy vọng. Và đôi khi, khởi đầu tốt đẹp lại đến từ những lựa chọn giản đơn: như một thức uống thanh mát, giàu dưỡng chất của TH. Từ vị ngon lành ấy, tinh thần như được tưới mát, nhẹ nhàng bừng tỉnh, mang theo cảm giác hứng khởi cho từng ngày đầu năm.

Trong không khí đoàn viên, bên đồ uống tự nhiên, từng ngụm như chạm vào hơi thở mùa xuân, dịu dàng nhưng tràn năng lượng. Tiếng cười vì thế thêm rộn rã, lời chúc thêm đong đầy. Chính dòng năng lượng trong trẻo ấy dẫn lối cho một năm mới an vui, hạnh phúc và căng tràn sức sống.

Bộ sản phẩm đồ uống Tết của TH là sự hòa quyện trọn vẹn giữa thiết kế và chất lượng, giữa vẻ đẹp rực rỡ của bao bì và giá trị Thật - Lành - Tự Nhiên bên trong. Không chỉ là thức uống, đó còn là nguồn năng lượng tinh khôi để mỗi ngày đầu năm thêm tươi sáng, nhẹ nhàng và đầy niềm vui.

Không chỉ đẹp mắt, bộ sản phẩm đồ uống TH được chăm chút trong từng hình thức đóng gói, từ thùng carton, lốc sản phẩm đến những hộp quà Tết rực rỡ sắc xuân. Nhờ thiết kế trau chuốt và đồng điệu, sản phẩm trở thành điểm nhấn đầy phong vị ngày Tết: nổi bật trong món quà Tết sang trọng, làm ấm không gian bàn tiệc hay mang lại nét xuân tươi tắn cho góc bếp thân quen. Dù đặt ở không gian nào, sắc xuân trên từng bao bì vẫn mang theo hơi ấm ngày Tết và lan tỏa niềm vui trong mỗi khoảnh khắc đoàn viên.

Từ chất lượng thật đến món quà Tết gửi trọn niềm vui thật

Giữa không khí Tết rộn ràng, chất lượng vẫn luôn là điều giúp người tiêu dùng an tâm và tin chọn. TH hiểu rằng niềm vui ngày xuân không chỉ đến từ diện mạo bắt mắt, mà còn từ cảm giác tin cậy và thoải mái khi thưởng thức từng ngụm đồ uống. Vì thế, mỗi sản phẩm đều được chăm chút từ nguyên liệu chọn lọc, quy trình sản xuất hiện đại, khép kín và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Trà tự nhiên TH true TEA với vị thanh mát và đậm đà vị trà tự nhiên, là lựa chọn lành cho những khoảnh khắc sum vầy. Nước uống Sữa trái cây TH true JUICE milk và Nước trái cây TH true JUICE giàu vitamin và khoáng chất, mang đến nguồn năng lượng tự nhiên, thơm ngon đã khát, tiếp thêm năng lượng vui tươi cho những buổi gặp gỡ đầu năm đầy hứng khởi và rộn ràng.

Nước gạo TH true RICE là với vị ngọt tự nhiên từ gạo, giàu dưỡng chất là lựa chọn hoàn hảo cho những phút giây đoàn viên, khi mọi người cùng nâng chai trong không khí ấm áp. Trong khi đó, Nước tinh khiết TH true WATER mát lành là người bạn đồng hành lý tưởng giữa nhịp Tết bận rộn, giúp cơ thể luôn tươi mới, tràn đầy năng lượng.

Giữa vô vàn món quà Tết, các sản phẩm của TH vẫn nổi bật bởi hương vị tự nhiên, tinh khiết, sự minh bạch trong chất lượng và cả cảm xúc ấm áp mà thương hiệu gửi gắm. Mỗi chai thức uống như một lời nhắn dịu dàng: tốt cho cơ thể, dịu dàng với tâm hồn.

Tết là mùa của sẻ chia, và một hộp quà Tết TH tinh tế chính là cách gửi trao niềm vui thật. Không chỉ đẹp mắt, món quà còn mang ý nghĩa sức khỏe, giúp những ngày đầu năm khởi đầu nhẹ nhàng, trọn vẹn và đầy năng lượng. Những lựa chọn giản dị nhưng tinh tế ấy chính là cách làm Tết trở nên đáng nhớ, lành mạnh và trọn vẹn.