Người lao động mưu sinh giữa trời đông lạnh thấu xương

Đợt không khí lạnh tăng cường mạnh tràn về khiến Hà Nội bước vào những ngày rét sâu nhất từ đầu mùa đông. Nhiệt độ ban đêm dao động 10-13°C, có thời điểm hạ xuống dưới 10°C.
Đêm 7/1 ghi nhận mức nhiệt rất thấp, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp Hà Nội chạm ngưỡng rét đậm, rét hại.
Khi thành phố dần chìm vào tĩnh lặng, nhiều người vô gia cư và lao động nghèo vẫn phải gồng mình tìm chỗ trú tạm, chống chọi với cái rét khắc nghiệt nhất từ đầu đông.
Tại các khu vực như Hàng Đậu, Hai Bà Trưng, Tràng Thi hay quanh chợ Đồng Xuân, không khó để bắt gặp hình ảnh những con người lặng lẽ tìm đến các góc khuất gió để chợp mắt qua đêm.
Sau một ngày mưu sinh vất vả, họ gom góp những vật dụng ít ỏi mang theo, chọn vỉa hè, mái hiên hay bậc thềm làm nơi nghỉ tạm.
Những tấm chăn mỏng, chiếc áo cũ trở thành lớp chắn duy nhất trước cái lạnh cắt da. Có người cuộn tròn bên góc tường, có người kê tạm đồ đạc sát bên mình để sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Ở vài nơi, những chiếc xe đạp cũ, tấm bạt sờn hay khung lều đã bạc màu được tận dụng làm chỗ trú tạm.
“Trời lạnh thế này, phải có chút hơi nóng mới chịu được. Người già mà không làm ấm người thì cả đêm trằn trọc, rét quá không ngủ nổi”, bà Nguyễn Thị Bá, 70 tuổi, chia sẻ.
Bến xe buýt, gầm cầu hay các vỉa hè rộng trở thành nơi trú chân quen thuộc của nhiều người vô gia cư.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, chợ đầu mối Long Biên vẫn sáng rực ánh đèn. Xe hàng nối đuôi nhau ra vào, tạo nên nhịp sống hối hả không ngơi nghỉ.
Tại chợ hoa Quảng Bá, các tiểu thương tất bật buộc hoa, chuyển hàng xuyên đêm để kịp phiên chợ sớm, bất chấp thời tiết rét đậm, rét hại.
Dưới nền nhiệt khoảng 10°C, những người mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai vẫn lặng lẽ rong ruổi khắp phố phường.
Đêm muộn, mưa lạnh kèm gió mạnh khiến nhiều hàng quán vắng khách, buộc phải thu dọn sớm. Một số người lao động kết thúc công việc sớm hơn thường lệ, tìm góc khuất gió để nghỉ tạm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 8-10/1, Hà Nội duy trì rét sâu, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12°C, trời ít mây, không mưa. Những ngày sau đó, nền nhiệt có xu hướng ổn định hơn nhưng vẫn ở mức thấp. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, người dân được khuyến cáo giữ ấm, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm.