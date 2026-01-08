Messi lần đầu 'nói xấu vợ': Thú nhận quên nụ hôn đầu, không cần tỏ tình

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn đăng tải trên kênh LUZU TV (YouTube) ngày 7/1, Lionel Messi lần đầu tiên kể lại chi tiết về đời sống riêng tư. Trong đó, câu chuyện tình với người bạn từ thời thơ ấu Antonela Roccuzzo được siêu sao người Argentina kể lại chi tiết.

Messi kể "tật xấu" duy nhất của vợ

Khi được hỏi về việc vợ có hay trách mắng trong cuộc sống hằng ngày, ví dụ như trong chuyện nhà cửa gọn gàng, Messi nói "không". Cầu thủ của Inter Miami tiết lộ chính anh mới là người ngăn nắp hơn, trong khi vợ anh thì ngược lại. Dù vậy, cả hai người đều thay đổi để đạt đến sự đồng điệu.

"Tôi luôn bị ám ảnh với sự gọn gàng. Khá là không tốt, nhưng tôi đã thay đổi vì cô ấy. Bây giờ thì chúng tôi giống nhau rồi. Nhưng mới đầu, nói thật là cô ấy bừa bộn lắm, còn tôi thì rất ngăn nắp. Tôi không thích ai động vào đồ đạc của mình. Tôi cần biết được từng thứ một ở đâu", Messi tâm sự.

Gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất trong sự nghiệp và cuộc sống của Messi.

Siêu sao sở hữu 8 Quả bóng vàng cũng nhắc lại một video ghi lại cảnh anh gấp quần áo từng rất nổi trên mạng xã hội. "Đó là kỹ thuật mà tôi đã tập từ khi còn nhỏ. Tiago cũng giống tôi. Mateo nữa. Còn Ciro thì lãng mạn hơn", Messi nói.

Messi cũng chia sẻ về tính cách của mình trong đời sống tình cảm. Anh cho biết mình không phải người dễ thể hiện cảm xúc bằng lời nói, thường giữ mọi thứ trong lòng và thể hiện sự quan tâm thông qua hành động hơn là ngôn từ. Điều này từng gây ra những căng thẳng nhất định trong mối quan hệ với Antonela, khi cả hai có sự khác biệt trong cách bộc lộ tình cảm.

"Thực ra tôi không phải là người hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Tôi là người khá tinh tế, thích những chi tiết nhỏ. Buổi sáng tôi và vợ đưa các con đến trường, rồi đến trưa hoặc chiều lại tặng nhau một món quà nho nhỏ. Viết một tờ giấy nhắn thì giờ với tôi hơi khó, nhưng có thể là một thanh sô-cô-la, vài bông hoa".

Theo Messi, Antonela giàu cảm xúc và thể hiện tình cảm rõ ràng hơn so với chồng. Qua thời gian, hai bên đã điều chỉnh để phù hợp với nhau. Hiện tại, Antonela là người anh tin tưởng và chia sẻ nhiều nhất trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài chuyện tình cảm, Messi cũng đề cập đến vai trò của gia đình trong cuộc sống hiện tại. Anh cho biết mình ưu tiên thời gian cho vợ con, tìm sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Với Messi, hạnh phúc không đến từ những yếu tố bên ngoài mà từ cảm giác ổn định, sự gắn kết gia đình và việc chăm lo cho những người thân cận.

"Từ gia đình, tôi học được sự tôn trọng, chăm chỉ và khiêm tốn. Tôi sống như vậy để cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, vì những người tôi yêu thương", Messi chia sẻ.

Siêu sao người Argentina cho biết anh thường dành thời gian chơi bóng cùng các con sau giờ học và tập luyện. Nếu không ở câu lạc bộ thì các con anh cũng luôn chơi bóng trong nhà hoặc ở bất cứ không gian nào có thể. Dù lịch sinh hoạt khá dày, các con vẫn duy trì thói quen chơi bóng, chơi tennis mỗi ngày, còn anh thì tham gia cùng hoặc đứng quan sát.

Không nhớ tỏ tình thế nào, quên cả nụ hôn đầu

Messi và Antonela quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ, khoảng 6 tuổi, tại Rosario. Khi đó, cả hai chưa hiểu rõ về tình yêu, nhưng đã có sự gắn bó tự nhiên từ sớm. Cũng chính vì điều này, cả hai không còn nhớ rằng mối quan hệ chuyển từ tình bạn sang tình yêu từ thời điểm nào. Messi chỉ nhớ rằng có giai đoạn anh và Antonela "trên tình bạn, dưới tình yêu".

"Không phải kiểu bạn tình (friends with benefit). Không có gì đâu. Chúng tôi còn nhỏ quá. Chỉ là không có gì ràng buộc như kiểu bạn trai bạn gái. Tôi mới 9 hay 10 tuổi thôi mà", Messi nói.

Tình yêu thanh mai trúc mã của Messi và Antonela.

"Khi còn nhỏ, chúng tôi thích nhau một cách rất ngây thơ, kiểu bạn bè thân thiết, nhưng lúc đó còn quá nhỏ nên chẳng có khái niệm gì rõ ràng, thậm chí còn chưa có chuyện gọi là “yêu” hay “được hôn”. Trong những bữa ăn gia đình khi còn bé, chúng tôi thường ngồi ngượng ngùng nhìn nhau, và mọi người xung quanh thì cười", siêu sao người Argentina chia sẻ thêm.

Sau khi Messi rời Rosario để sang châu Âu, việc liên lạc giữa hai người trở nên khó khăn do hạn chế về phương tiện liên lạc. Tuy vậy, họ chưa bao giờ hoàn toàn mất liên hệ và dần nối lại liên lạc thông qua email và tin nhắn. Đến khi Messi khoảng 16-17 tuổi, tình cảm giữa hai người dần nảy nở và trở nên rõ ràng hơn.

"Vào khoảng năm chúng tôi 16, 17 tuổi, cảm xúc bắt đầu thay đổi. Khi đó với tôi, cô ấy không chỉ còn là một người bạn nữa. Chúng tôi nhắn tin nhiều hơn, trò chuyện thường xuyên hơn trên Messenger, gửi email qua lại. Việc gọi điện thì rất khó vì chi phí quá đắt, nên chỉ có những cuộc gọi ngắn, rất vội vàng", Messi tâm sự.

Đám cưới của Messi và Antonela được truyền thông gọi là "đám cưới của thế kỷ".

Messi thừa nhận rằng khi mới khoảng 20 tuổi, anh đã sớm nhận ra Antonela chính là người phụ nữ của cuộc đời mình. Vì vậy, anh quyết định nghiêm túc và rõ ràng trong mối quan hệ. Khi trở lại Rosario, hai người gặp nhau thường xuyên, đến mức bạn bè và người thân bắt đầu nhận ra sự thay đổi.

"Khi quay trở lại Rosario, tôi quyết định nghiêm túc với mối quan hệ này, không do dự nữa. Cô ấy vẫn luôn ở đó, vì thế tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục lảng tránh, mà phải đối diện thẳng thắn và xác định tình cảm một cách rõ ràng".

Khi người phỏng vấn hỏi về nụ hôn đầu với vợ, anh thừa nhận không nhớ chính xác thời điểm hay chi tiết. Song Messi khẳng định tình cảm giữa mình và vợ diễn ra một cách tự nhiên, đúng thời điểm.

"Tôi không nhớ rõ về nụ hôn đầu đâu, nhưng nó xảy ra trước cả khi tôi thi đấu cho đội U20 Argentina. Tôi chỉ nhớ là tối hôm đó chúng tôi đi chơi ở Rosario. Sau đó thì… không rõ nữa, nhưng mối quan hệ đã tiến xa hơn rất nhiều. Mọi thứ cứ thế diễn ra một cách tự nhiên thôi, ngay cả câu "Em làm bạn gái anh nhé?" cũng không cần nữa vì tình cảm giữa chúng tôi đã quá rõ ràng rồi".

Theo Messi, việc Antonela quyết định rời quê nhà để đồng hành cùng anh ở Barcelona là lựa chọn khó khăn nhất nhưng cũng mang ý nghĩa quan trọng, đặt nền tảng cho cuộc sống gia đình bền vững sau này.

"Phần khó khăn nhất là giai đoạn ban đầu, khi Antonela đưa ra quyết định sang Barcelona cùng tôi. Khi đó cô ấy còn rất trẻ, đang học tập, có cuộc sống và kế hoạch riêng, gia đình cô ấy cũng vậy, cha mẹ và môi trường sống của cô ấy nữa. Việc rời Rosario để đến Barcelona cùng tôi thực sự là một quyết định rất khó khăn với vợ tôi".