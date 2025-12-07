Độc lạ bóng đá Mỹ: Messi đá 1 giải giành 2 cúp

(VTC News) -

Sáng nay 7/12, Lionel Messi cùng Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup Playoffs mùa giải 2025 sau khi đánh bại Vancouver Whitecaps FC với tỷ số 3-1. Chiếc cúp độc lạ này giúp siêu sao người Argentina sưu tập trọn bộ danh hiệu tại Inter Miami kể từ khi chuyển tới đội bóng này năm 2023.

Tại Mỹ, Lionel Messi giành cả 3 chức vô địch giải quốc nội. Các danh hiệu này gồm MLS Supporters' Shield, vô địch miền Đông MLS Cup Playoffs và MLS Cup. Ngoài ra, anh và đồng đội cũng đăng quang ở giải đấu khu vực là Leagues Cup. Đây cũng chính là tất cả những danh hiệu Inter Miami có được kể từ khi thành lập.

Messi đá 2 trận giành 2 cúp ở cùng 1 giải đấu. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Messi và Inter Miami giành 2 danh hiệu gần nhất - vô địch miền Đông MLS Cup Playoffs và vô địch MLS Cup - trong 2 trận chung kết liên tiếp của cùng một giải đấu. Điều này là do hệ thống giải đấu bóng đá chuyên nghiệp ở Mỹ được tổ chức theo thể thức độc lạ.

MLS Cup Playoffs bắt đầu sau khi mùa giải MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) kết thúc. Chỉ có các đội thuộc top 9 của bảng xếp hạng miền Đông và miền Tây của mùa giải MLS được tham dự MLS Cup Playoffs. Giải đấu cũng được chia theo 2 nhánh tương ứng với 2 miền.

Messi có thêm danh hiệu mới. (Ảnh: Reuters)

Đội bóng của Lionel Messi vô địch miền Đông sau khi thắng New York City 5-1 ở trận chung kết miền. Đây không phải danh hiệu chính thức của mùa giải. Tuy nhiên, nhà vô địch vẫn được trao cúp trong lễ đăng quang ngay trên sân vận động.

Sau đó một tuần, Inter Miami bước vào trận chung kết MLS Cup gặp nhà vô địch miền Tây là Vancouver Whitecaps - đội bóng có Thomas Muller. Inter Miami vượt lên ở ngay phút thứ 8 sau pha phản lưới của Edier Ocampos. Ali Ahmed giúp Vancouver Whitecaps gỡ hòa ở hiệp 2.

Messi ghi dấu ấn bằng 2 pha kiến tạo cho Rodrigo de Paul và Tadeo Allende lập công. Inter Miami giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và trở thành nhà vô địch toàn nước Mỹ của MLS Cup. Chiếc cúp mà họ nhận được có tên Philip Anschutz - đặt theo tên nhà sáng lập giải đấu.