Messi giành danh hiệu chưa từng có trong sự nghiệp

Lionel Messi cùng Inter Miami giành chức vô địch miền Đông của giải MLS Cup.

Sáng 30/11, Inter Miami đấu với New York City trong trận chung kết miền Đông của giải MLS Cup 2025. Lionel Messi không ghi bàn nhưng anh và đồng đội vẫn giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-1.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận là Tadeo Allende. Tiền đạo này ghi hattrick, trong đó 2 bàn đầu tiên đến khi hiệp một mới diễn ra nửa thời gian. Các bàn thắng còn lại của Inter Miami được ghi bởi Mateo Silvetti và Telasco Segovia.

Messi cũng đóng góp trong bàn thắng thứ ba của đội nhà. Siêu sao người Argentina đón đường chuyền của Jordi Alba, sau đó kiến tạo cho Silvetti lập công nâng tỷ số lên 3-1. Trước đó, New York City vừa ghi bàn rút ngắn cách biệt từ cú dứt điểm của Justin Haak.