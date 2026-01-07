EVNSPC vượt khó thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2025

(VTC News) -

Chiều ngày 6/1/2026, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Với những thành quả nổi bật, toàn diện trong công tác Đảng, sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn, EVNSPC được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận và đánh giá cao.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc, toàn diện trong công tác 2025 được tặng Cờ thi đua EVN.

Điểm sáng trong công tác đầu tư xây dựng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động EVNSPC đã vượt khó thành công, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ năm 2025, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn. Đây là cơ sở, tạo nền tảng để EVNSPC hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ EVNSPC, Đảng bộ EVN đề ra và sắp tới là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá, năm 2025, Đảng bộ EVNSPC đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác Đảng; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, EVNSPC đã đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân; đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị A50, A80, các sự kiện quan trọng của đất nước trên địa bàn quản lý…

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của EVNSPC.

EVNSPC cũng thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật; chỉ số tổn thất điện năng thực hiện đạt 3,49%, tiệm cận mức tổn thất kỹ thuật; thực hiện tốt công tác tiếp cận điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá rất cao công tác đầu tư xây dựng của EVNSPC và khẳng định đây là điểm sáng trong năm qua, với con số giải ngân đạt kỷ lục của EVNSPC từ trước tới nay; giải quyết được nhiều công trình tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

EVNSPC đã thay đổi cách làm, với những giải pháp mạnh, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành dự án, tổ chức thi công, công tác tuyên truyền việc thi công xuyên lễ, xuyên Tết cũng được thực hiện tốt. Không chỉ có vậy, EVNSPC cũng tham gia rất tích cực vào Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo, đồng chí Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Lãnh đạo EVN cũng đánh giá cao EVNSPC đã không tổ chức tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, tiết kiệm gần 19 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác sắp xếp lại các đơn vị theo mô hình chính quyền hai cấp, đảm bảo công bằng, minh bạch…

Bước sang năm 2026, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đề nghị EVNSPC tiếp tục đổi mới, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị đảm bảo cung ứng điện trong giai đoạn tới; đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số…

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị EVNSPC tiếp tục trang bị công cụ, phương tiện hiện đại cho người lao động; quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang chia sẻ, năm 2025, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động EVNSPC đã rất nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng vì mục tiêu chung.

Lãnh đạo EVNSPC cũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của lãnh đạo EVN, các Ban chuyên môn EVN; sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, chính quyền tại các địa phương và của các đơn vị liên quan, điển hình là Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (SSO)…, đã góp phần quan trọng, giúp EVNSPC hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của EVNSPC.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lâm Xuân Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVNSPC - cho biết, năm 2025, đứng trước những thách thức từ áp lực cung ứng điện, khối lượng đầu tư lớn và yêu cầu tái cơ cấu sâu rộng, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ EVNSPC một lần nữa được khẳng định. Quán triệt sâu sắc tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và yêu cầu thực tiễn, thông qua các Nghị quyết, chương trình hành động có tính định hướng và thống nhất cao, Đảng ủy EVNSPC đã lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030.

Đảng bộ EVNSPC đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 100% tổ chức đảng và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đã kết nạp 28 đảng viên mới, đạt 140% kế hoạch;.... tiếp tục khẳng định vị thế đơn vị dẫn đầu trong Đảng bộ EVN về công tác phát triển Đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, ông Nguyễn Phước Đức – Tổng Giám đốc EVNSPC - cho biết, EVNSPC đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 82,410 tỷ kWh, tăng 2,92% so với cùng kỳ theo cơ cấu sau sáp nhập. EVNSPC đã đảm bảo cấp điện đến 100% số xã, thị trấn; số hộ dân có điện đạt 99,87%, trong đó, số hộ dân nông thôn được cấp điện đạt 99,88%. Đến cuối năm 2025, trên địa bàn EVNSPC cung cấp điện có 580 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới, đạt 88%.

EVNSPC tiếp tục đảm bảo cấp điện khu vực biển đảo, tiếp nhận vận hành, quản lý tuyến cáp ngầm xuyên biển 110kV cấp điện cho Đặc khu Côn Đảo, thực hiện nhiệm vụ cấp điện tại Đặc khu Trường Sa và Nhà dàn DK1.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNSPC đã tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các dự án lưới điện 110kV và lưới điện trung – hạ áp, ưu tiên các công trình chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khu công nghiệp và khu vực phụ tải tăng trưởng cao; đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý nhiều dự án tồn tại, kéo dài, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Năm 2025, EVNSPC đã khởi công 01 công trình 220kV và 69 công trình 110kV, vượt 04 dự án so với kế hoạch đầu năm, vượt 02 dự án so với kế hoạch điều chỉnh EVN giao; đóng điện 88 công trình 110kV, vượt 20 dự án so với kế hoạch đầu năm, vượt 02 dự án so với kế hoạch điều chỉnh EVN giao; đồng thời hoàn thành 13 công trình vướng mắc, kéo dài nhiều năm; hoàn thành 623 công trình lưới điện trung, hạ thế.

Tổng giá trị giải ngân đạt 16.817 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch đầu năm và 102% kế hoạch EVN điều chỉnh, là mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay; trong đó giải ngân vốn đầu tư thuần đạt 14.360 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch đầu năm và 102% kế hoạch EVN giao điều chỉnh.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng tính trải nghiệm cho khách hàng với hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh, 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4… EVNSPC cũng thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật,; giữ vững cân đối tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Trung ương và chỉ đạo của EVN, EVNSPC đã chủ động triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy với quy mô lớn, phạm vi rộng và tiến độ khẩn trương. Trong suốt quá trình triển khai, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vừa thực hiện sắp xếp tổ chức, vừa thực hiện nhiệm vụ vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, thông suốt trên toàn địa bàn.

Trong công tác Công đoàn, ông Lê Xuân Thái – Chủ tịch Công đoàn EVNSPC - cho hay, năm 2025, Công đoàn đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030; phát động nhiều phong trào thi đua; triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ngời lao động, từ hỗ trợ nhà ở, thăm hỏi, động viên dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân, đến kịp thời sẻ chia khi người lao động gặp khó khăn, thiên tai, người lao động công tác ở vùng sâu, vùng xa... Thông qua các chương trình đối thoại định kỳ, Hội nghị Người lao động, tiếng nói của mỗi cán bộ nhân viên luôn được lắng nghe và tôn trọng…

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn EVNSPC cũng đã phát động Phong trào thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2026.