Giá xăng ngày mai có thể giảm lần thứ năm liên tiếp?

Sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm. Trước diễn biến này, nhiều ý kiến nhận định giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam cũng sẽ đi xuống.

Cụ thể, giá xăng RON95 có thể giảm khoảng 260 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 130 đồng/lít; dầu mazut giảm khoảng 10 đồng/kg, dầu hỏa giảm khoảng 70 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm khoảng 90 đồng/lít.

Tương tự, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng tại kỳ điều hành ngày 8/1/2026, giá xăng dầu bán lẻ có thể giảm 0,7-1,9% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 203 đồng (1,1%) về mức 18.227 đồng/lít, xăng RON95 dự báo giảm 369 đồng (1,9%) về mức 18.541 đồng/lít.

Giá dầu diesel và dầu hỏa có thể giảm 0,9% lần lượt về mức 17.102 đồng/lít và 17.531 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut được dự báo có thể giảm 0,7% về mức 13.240 đồng/kg.

Giá xăng chiều mai 8/1 dự báo tiếp tục giảm. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Nếu đúng như dự báo, giá xăng sẽ có phiên giảm thứ năm liên tiếp. Đây cũng là kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 31/12, kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025, giá xăng E5 RON92 giảm 278 đồng/lít, xuống mức tối đa 18.438 đồng/lít; xăng RON95 giảm 89 đồng/lít, còn không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít, không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg, không cao hơn 13.345 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Trên thị trường thế giới sáng 7/1, giá dầu WTI ở mức 56,97 USD/thùng, giảm 1,35 USD/thùng, dầu Brent của Mỹ ở mức 60,57 USD/thùng, giảm 1,19 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm do nguồn cung toàn cầu dồi dào trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang cân nhắc triển vọng gia tăng sản lượng dầu thô từ Venezuela sau những biến động chính trị lớn tại quốc gia này.

Các chuyên gia nhận định phản ứng của giá dầu trước các sự kiện địa chính trị lớn gần đây (như vụ việc tại Venezuela hay các cuộc tấn công hạ tầng năng lượng Nga) là khá mờ nhạt. Điều này cho thấy các yếu tố cơ bản về cung cầu vẫn là mối quan tâm chính.