Nam MC lấy nước mắt giám khảo với tiết mục 'Lan và Điệp'

(VTC News) -

Trong tập mới nhất của chương trình Tình bolero 2025, MC Quốc Trí tiếp tục mang đến màn lột xác khi chọn ca khúc Lan và Điệp 4 của nhạc sĩ Hamlet Trương.

Sau đêm thi, tiết mục nhanh chóng nhận được nhiều chú ý của khán giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào, chàng MC điển trai còn bộc lộ khả năng diễn xuất, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Quốc Trí gây xúc động với tiết mục "Lan và Điệp".

Trong bài thi, Quốc Trí có màn kết hợp ăn ý với Thiên Hương, mang đến một trích đoạn nhiều cảm xúc. Đáng chú ý, ở cuối tiết mục, khoảnh khắc nhân vật Điệp do Quốc Trí đóng tự độc thoại với chính mình sau khi gây ra những lỗi lầm cho người yêu khiến khán giả lẫn giám khảo xúc động.

Trên sân khấu, Quốc Trí cũng không kìm được nước mắt sau khi hoàn thành bài thi. Anh chia sẻ: “Bình thường tôi là người dẫn chương trình - một công việc kiểm soát cảm xúc khá tốt. Nhưng khi trở thành thí sinh của Tình bolero, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi nhân vật Điệp trong câu chuyện. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình sống trong nhân vật trọn vẹn như với tiết mục này”.

Là tác giả của ca khúc, Hamlet Trương bất ngờ trước câu chuyện được Quốc Trí đặt để trong bài thi. Nam giám khảo dành lời khen ngợi cho phần mở bài sáng tạo của nam thí sinh.

Trong khi đó, danh ca Phương Dung bày tỏ xúc động và dành lời có cánh cho màn trình diễn này. Bà thậm chí còn mong Quốc Trí sẽ có thêm nhiều màn kết hợp ấn tượng không chỉ ở Tình bolero.

Theo dõi bài thi, đạo diễn Vũ Thành Vinh nói ông tâm đắc với khoảnh khắc cuối cùng, khi Quốc Trí tự độc thoại trên sân khấu. Nam giám khảo đánh giá cao bởi màn hóa thân của đàn em, giúp truyền tải cảm xúc cho khán giả.

Giám khảo Hà Thu ấn tượng với ý tưởng mà Quốc Trí dàn dựng cho tiết mục. Phần thể hiện của nam MC khiến nữ giám khảo thấy “thấm” và cảm động.

“Anh đã đưa cái tình của mình vào ca khúc này. Nói thật để làm mới Lan và Điệp không hề đơn giản, nhưng xem cách anh đặt tâm huyết vào bài thi khiến tôi rất ấn tượng”, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ.

Tiết mục "Lan và Điệp" của Quốc Trí.

Không chỉ gây ấn tượng với giám khảo bởi sự thay đổi tích cực trong cách hát bolero, Quốc Trí còn bộc lộ khả năng diễn xuất ấn tượng của mình trên sân khấu. Với anh, đây là một lựa chọn khó nên anh không tránh khỏi áp lực trong quá trình tập luyện.

“Khi đến với sân chơi này, tôi xác định đây là cơ hội để vượt qua những giới hạn của bản thân và trải nghiệm những điều mới mẻ. Vượt qua được chính mình, tôi nghĩ đó đã là một thành công lớn khi tranh tài ở cuộc thi", anh nói.

Nguyễn Quốc Trí sinh năm 1995, quê Đồng Tháp. Anh sở hữu cao 1m80, nặng 70kg, tốt nghiệp Đại học Mở TP.HCM. Sau khi đoạt Á quân Gương mặt truyền hình 2022, anh dừng công việc tiếp viên trưởng tại một hãng hàng không. Quốc Trí hoạt động nghệ thuật với vai trò MC và người mẫu.

Năm 2023, Quốc Trí giành giải Á vương 3 tại cuộc thi Mister Tourism World. Đây cũng là thành tích cao nhất của các đại diện Việt Nam khi tham gia cuộc thi này.