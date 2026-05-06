Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự tấn công Iran

Ông cho biết một giai đoạn phòng thủ mới đã bắt đầu nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Tuyên bố chấm dứt các hoạt động tấn công được đưa ra trong bối cảnh ông Trump vẫn đe dọa sẽ tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran, khi hoạt động vận tải thương mại qua tuyến đường biển quan trọng bị gián đoạn.

Tuy nhiên, ông Rubio cho thấy chính quyền Trump không muốn quay lại xung đột toàn diện.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

“Chiến dịch Epic Fury đã kết thúc. Chúng tôi đã đạt được các mục tiêu của chiến dịch”, ông Rubio nói trong buổi họp báo tại Nhà Trắng.

“Đây là bước đầu tiên để mở lại eo biển”, ông nói thêm. “Chúng tôi làm điều này không chỉ vì được yêu cầu, mà còn vì chúng tôi là bên duy nhất có thể làm được".

Tối thứ Ba, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng “Dự án Tự do” - chiến dịch phòng thủ mới sẽ được tạm dừng trong “một thời gian ngắn” theo đề nghị của Pakistan và các quốc gia khác để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran hay không.

Sự thay đổi này diễn ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức cấp cao ca ngợi sáng kiến mới là cần thiết để đảm bảo lưu thông qua tuyến đường biển quốc tế khi xung đột trong khu vực vẫn tiếp diễn.

Chiến dịch này được phát động gần một tháng sau khi Mỹ đạt được một lệnh ngừng bắn mong manh với Iran - thỏa thuận mà theo Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth vẫn còn hiệu lực dù Tehran tiếp tục tấn công lực lượng Mỹ và tàu thương mại.

Những cuộc tấn công qua lại giữa các bên khiến hơn 1.550 tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, làm gián đoạn thương mại toàn cầu và đẩy thị trường năng lượng đến gần khủng hoảng, với giá nhiên liệu và chi phí vận tải tăng vọt.

Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán, Mohammed Ghalibaf, viết trên mạng xã hội rằng một “trật tự mới” đang được hình thành tại eo biển, đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh gây nguy hiểm cho hàng hải bằng việc “vi phạm lệnh ngừng bắn và áp đặt phong tỏa”.