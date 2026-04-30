Iceland là vùng đất của những nghịch lý tự nhiên đầy thú vị. Đây là nơi du khách có thể đi dạo bên cạnh những dòng sông băng vĩnh cửu, ngắm nhìn những cột hơi nước bốc lên từ lòng đất núi lửa. Thú vị nhất là du khách có thể thoải mái cắm trại ngoài trời mà không bao giờ phải lo lắng về tiếng vo ve khó chịu hay những vết đốt ngứa ngáy từ loài muỗi.

Trong khi các quốc gia láng giềng ở vùng cực như Greenland, Canada hay Na Uy đều phải đối mặt với những đàn muỗi khổng lồ trỗi dậy vào mùa hè, Iceland lại đứng ngoài quy luật đó một cách đầy bí ẩn. Sự vắng mặt của loài côn trùng này không chỉ là một may mắn đối với cư dân địa phương và du khách, mà còn là đề tài nghiên cứu khoa học đầy lôi cuốn.

Iceland không phải vùng đất lý tưởng cho loài muỗi. (Ảnh: NYP)

Vì sao Iceland không có con muỗi nào?

Muỗi là một trong những sinh vật có khả năng thích nghi cao nhất trên Trái Đất, xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi từ rừng rậm nhiệt đới đến những vùng lãnh nguyên lạnh giá. Tuy nhiên, tại Iceland, chúng ta có thể tìm thấy loài ruồi, ong, và hàng trăm loại côn trùng khác, nhưng tuyệt nhiên không có một cá thể muỗi nào.

Chu kỳ của băng giá

Lý do quan trọng nhất khiến muỗi không thể tồn tại ở Iceland chính là sự không ổn định của thời tiết. Ở những vùng đất lạnh giá khác như vùng Siberia của Nga hay Greenland, mùa đông thường kéo dài, cực kỳ lạnh và ổn định, sau đó chuyển sang mùa hè ấm áp một cách rõ rệt.

Khi mùa xuân đến, băng tan tạo thành những vũng nước đọng, muỗi bắt đầu đẻ trứng và ấu trùng có đủ thời gian để phát triển trong điều kiện nhiệt độ tăng dần. Ngược lại, Iceland chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hải lưu Gulf Stream, khiến thời tiết ở đây biến đổi khôn lường.

Một ngày ở Iceland có thể trải qua đủ cả bốn mùa. Những đợt tan băng đột ngột giữa mùa đông rồi ngay sau đó là đợt đóng băng sâu trở lại. Sự biến động này chính là "án tử" đối với vòng đời của muỗi.

Iceland có thể trải qua khí hậu của 4 mùa trong 1 ngày khiến muỗi khó sinh trưởng. (Ảnh: Icelana)

Thông thường, trứng muỗi cần một khoảng thời gian ấm áp liên tục để nở thành lăng quăng và phát triển thành muỗi trưởng thành. Tại Iceland, khi nhiệt độ ấm lên đột ngột vào giữa mùa đông, trứng muỗi bị đánh lừa và bắt đầu quá trình nở.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, nhiệt độ có thể giảm mạnh xuống dưới độ âm, khiến mặt nước đóng băng trở lại. Lúc này, ấu trùng muỗi chưa kịp trưởng thành sẽ bị đóng băng và chết hàng loạt. Chu kỳ "lừa dối" này của thời tiết lặp đi lặp lại khiến không một quần thể muỗi nào có thể thiết lập được một vòng đời ổn định để sinh trưởng.

Nguồn nước và địa chất độc đáo

Iceland là một hòn đảo trẻ về mặt địa chất, được hình thành từ những hoạt động phun trào núi lửa dữ dội. Điều này dẫn đến việc thành phần hóa học của đất và nước tại đây có những đặc điểm rất khác biệt so với các lục địa lâu đời.

Nước ở Iceland thường có độ tinh khiết cực cao nhưng lại thiếu đi một số chất hữu cơ cần thiết. Muỗi cần những môi trường nước lặng, giàu dinh dưỡng và các vi sinh vật để ấu trùng có thể ăn và phát triển.

Mặc dù Iceland có rất nhiều hồ, sông và đầm lầy, nhưng cấu trúc hóa học của chúng dường như không thân thiện với sự phát triển của ấu trùng muỗi. Đất núi lửa có khả năng thoát nước rất nhanh, khiến nhiều vũng nước tạm thời nhanh chóng biến mất trước khi muỗi kịp hoàn thành giai đoạn phát triển dưới nước.

Iceland không có hồ nhiều phù du để muỗi sinh sôi. (Ảnh: MTWorld)

Cô lập giữa đại dương

Vị trí địa lý cũng đóng một vai trò then chốt trong việc bảo vệ Iceland khỏi sự xâm lấn của loài muỗi. Hòn đảo này nằm biệt lập hoàn toàn giữa Bắc Đại Tây Dương, cách xa các lục địa lớn như châu Âu hay Bắc Mỹ hàng nghìn km.

Muỗi là loài côn trùng bay yếu, chúng không thể tự mình vượt qua những quãng đường biển dài dằng dặc với sức gió mạnh để tiếp cận đảo. Ngay cả khi muỗi có thể vô tình bám vào các phương tiện giao thông như tàu thủy hay máy bay, số lượng cá thể xâm nhập thường quá ít để có thể tạo thành một quần thể tự duy trì trong môi trường khắc nghiệt.

Sự cô lập này tạo ra một "hàng rào sinh học" tự nhiên. Trong lịch sử, có thể đã có những cá thể muỗi theo gió hoặc theo tàu bè đến được Iceland, nhưng do không tìm được điều kiện sinh sản thuận lợi, chúng nhanh chóng bị tiêu diệt trước khi kịp thích nghi.

Thiếu vật chủ

Mặc dù muỗi có thể hút máu nhiều loài động vật khác nhau, nhưng sự phát triển của một quần thể muỗi thường gắn liền với sự ổn định của các loài vật chủ trong khu vực.

Trong quá khứ, Iceland là vùng đất có hệ động vật có vú trên cạn rất nghèo nàn, với loài bản địa duy nhất là cáo Bắc Cực. Mãi cho đến khi con người định cư và mang theo gia súc, hệ sinh thái này mới có thêm các nguồn cung cấp máu tiềm năng cho muỗi.

Cáo Bắc Cực là loài thú có vú bản địa duy nhất ở Iceland. (Ảnh: ThoughtCo)

Tuy nhiên, sự thiếu hụt các loài động vật có vú lớn trong suốt hàng ngàn năm trước đó đã không tạo ra nguồn tài nguyên đủ lớn để loài muỗi bám trụ và thích nghi. Hơn nữa, mùa sinh sản của các loài động vật tại Iceland cũng bị chi phối chặt chẽ bởi thời tiết.

Khi muỗi xuất hiện, chúng cần tìm thấy vật chủ ngay lập tức để lấy protein nuôi trứng. Với mật độ dân cư và động vật thấp tại nhiều vùng rộng lớn của Iceland, kết hợp với gió mạnh thổi liên tục trên các cánh đồng không có cây cối che chắn, khả năng muỗi tiếp cận được vật chủ để hoàn tất quá trình sinh sản là cực kỳ thấp.

Gió mạnh thường xuyên

Iceland thường có những luồng gió mạnh có thể làm rung chuyển cả xe ô tô. Với địa hình chủ yếu là cao nguyên núi lửa, ít cây lớn che chắn, Iceland luôn nằm trong tình trạng lộng gió quanh năm.

Muỗi nhẹ cân và đôi cánh mỏng manh, là loài cực kỳ nhạy cảm với sức gió. Chúng chỉ có thể bay và định vị vật chủ hiệu quả trong điều kiện không khí lặng hoặc gió nhẹ. Tại Iceland, ngay cả trong những ngày hè ấm áp nhất, những cơn gió từ biển thổi vào vẫn rất mạnh mẽ.

Gió không chỉ ngăn cản muỗi bay đi tìm bạn đời hoặc vật chủ, mà còn làm tăng tốc độ bay hơi của các vùng nước nhỏ, nơi muỗi thường chọn để đẻ trứng. Gió mạnh cũng làm giảm nhiệt độ bề mặt một cách nhanh chóng, khiến các sinh vật nhỏ bé khó duy trì được thân nhiệt cần thiết để hoạt động.

Tuy nhiên, năm 2025, các nhà khoa học phát hiện 3 con muỗi thuộc loài Culiseta annulata trong môi trường tự nhiên ở Iceland, có thể xâm nhập thông qua tàu thủy hoặc container. Đây là hệ quả của biến đổi khí hậu khi Iceland đang dần nóng lên.