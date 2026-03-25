Trong giao tiếp thường ngày, nụ cười được xem là ngôn ngữ chung của nhiều nền văn hóa trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ở đâu nụ cười cũng mang cùng một ý nghĩa. Mỗi xã hội đều tồn tại những quy tắc biểu đạt riêng, những chuẩn mực vô hình quy định cách con người thể hiện cảm xúc.

Với người Nga, một trong những quy tắc nổi bật nhất chính là không mỉm cười với người lạ. Điều này khiến nhiều du khách lần đầu đến Nga cảm thấy bất ngờ, thậm chí hiểu nhầm rằng người dân nơi đây lạnh lùng. Thực tế, đằng sau thói quen ấy là những nét văn hóa đặc trưng.

Trẻ em hân hoan ăn mừng tại một buổi lễ ở Kazminskoye, Nga. (Ảnh: Reuters )

Vì sao người Nga hiếm khi cười với người lạ?

Theo nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Ba Lan, người Nga thường không đặt nhiều niềm tin vào những người hay cười. Trong quan niệm phổ biến tại Nga, nụ cười không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự thân thiện mà đôi khi lại bị xem là biểu hiện của sự thiếu thành thật.

Nếu tại Thụy Sĩ, nụ cười được coi là dấu hiệu của sự trung thực và cởi mở, thì ở Nga, ý nghĩa lại gần như trái ngược. Người Nga có xu hướng liên hệ nụ cười với sự giả tạo hoặc che giấu cảm xúc thật. Một câu tục ngữ Nga nổi tiếng từng nói: “Cười mà không cần lý do là dấu hiệu của sự ngu ngốc”. Chính quan niệm này khiến việc cười nhiều không đồng nghĩa với việc được đánh giá là thân thiện.

Trong đời sống thường ngày, người Nga hiếm khi cười với người lạ, không cười đáp lễ một cách tự động và thường cần một lý do cụ thể để mỉm cười. Vì vậy, việc một nhân viên bán hàng không mỉm cười với khách lạ hay người qua đường không phản hồi lại nụ cười bắt chuyện của du khách là điều hoàn toàn bình thường tại quốc gia này.

Bên cạnh đó, những người hay cười đôi khi còn bị xem là ngốc nghếch trong xã hội Nga. Điều đáng chú ý là quan niệm này không chỉ tồn tại ở Nga. Các nhà khoa học cũng phát hiện rằng tại Nhật Bản, Ấn Độ, Iran, Hàn Quốc và Pháp, những người thường xuyên cười cũng có thể bị đánh giá là có chỉ số thông minh thấp hơn trong một số bối cảnh xã hội nhất định.

Tuy nhiên, việc người Nga ít cười không đồng nghĩa với sự lạnh nhạt. Theo văn hóa Nga, việc mỉm cười mà không có lý do rõ ràng mới là điều kỳ lạ. Nụ cười thường chỉ dành cho người thân thiết hoặc những khoảnh khắc thực sự mang lại niềm vui. Với khách du lịch, thay vì thể hiện sự thân thiện bằng nụ cười, người Nga thường chọn cách giúp đỡ bằng hành động cụ thể và tử tế, điều được xem là biểu hiện chân thành hơn.

Các quan niệm trong "văn hóa cười" của người Nga

Dưới đây là những quan niệm đặc trưng trong “văn hóa cười” của người Nga

Cười mỉm thay vì cười lớn

Người Nga chủ yếu cười mỉm và hiếm khi để lộ toàn bộ hàm răng. Những kiểu cười quá thoải mái, để lộ cả hai hàm răng thường bị coi là thô lỗ hoặc thiếu chừng mực trong văn hóa giao tiếp Nga.

Ở nhiều quốc gia phương Tây, nụ cười là một phần của phép xã giao cơ bản. Ngược lại, trong giao tiếp tại Nga, nụ cười không phải là tiêu chuẩn của sự lịch sự. Thậm chí, nó đôi khi còn bị xem là dấu hiệu của sự thiếu chân thành hoặc đang che giấu cảm xúc thật.

Người Nga thường chỉ cười mỉm, chỉ thỉnh thoảng mới để lộ hàm răng trên.

Không có “nụ cười xã giao”

Việc mỉm cười với người lạ là điều khó được chấp nhận trong xã hội Nga. Người dân thường chỉ cười với những người quen biết hoặc có mối quan hệ nhất định. Đây cũng là lý do nhân viên bán hàng tại Nga không có thói quen cười với khách hàng như ở nhiều quốc gia khác.

Người Nga cũng không tự động đáp lại một nụ cười bằng một nụ cười khác. Nếu một người Nga chủ động cười với ai đó, thì có nghĩa rằng giữa hai người có sự quen biết hoặc một mối liên hệ nào đó.

Nụ cười phải có nguyên do

Theo quan niệm của người Nga, phía sau mỗi nụ cười luôn phải tồn tại một lý do cụ thể, và lý do ấy cần đủ rõ ràng để những người xung quanh hiểu được. Nếu ai đó cười mà không có nguyên nhân rõ ràng, người khác có thể cảm thấy khó hiểu hoặc lo lắng về ý nghĩa của nụ cười đó.

Ngoài ra, nụ cười còn phải phù hợp với hoàn cảnh. Trong những tình huống khó khăn hoặc khi người xung quanh gặp rắc rối, việc mỉm cười bị xem là không phù hợp. Vì thế, người Nga gần như không cười trong các bối cảnh nghiêm túc hay căng thẳng.