Mưa lũ kinh hoàng ở Cao Bằng: 2 người chết, 3 người mất tích

Trong 24 giờ qua (từ 5h ngày 29/9 - 5h ngày 30/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, tỉnh Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây thiệt hại về người và tài sản.

Mực nước Sông Hiến dâng cao gây ngập sâu tại Tổ dân phố Hợp Giang 2, phường Thục Phán.

Trong đó, 2 người chết (1 cháu nhỏ tại xã Minh Tâm do sạt lở đất taluy dương, nhà bị sập đổ) và ông Trương Văn Chàu, (55 tuổi, thường trú xóm Cốc Cáng, xã Trà Lĩnh bị nước cuốn trôi); 3 người mất tích tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, gồm: Nguyễn Viết Trường, (SN 2002, trú tại Ba Vì, Hà Nội), Đinh Thị Hải, (SN 1989, trú tại Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) và Lý Lê Anh Tú, (SN 2003, trú tại Yến Lạc, tỉnh Thái Nguyên).

Cũng theo báo cáo của tỉnh Cao Bằng, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, đặc biệt trong đêm 29/9, sáng 30/9, mực nước các sông dâng cao đã làm ngập khoảng 270 nhà ở trên địa bàn phường Thục Phán.

Trong đó, mưa lớn làm ngập 250 nhà tại Tổ dân phố Hợp Giang 1, 2, 3, 4; 10 nhà tại Tổ dân phố Sông Hiến 11; 7 nhà tại Tổ dân phố Na Lữ; 2 nhà tại Tổ dân phố Bến Đò; 1 nhà tại Tổ dân phố Đề Thám 6.

Mực nước sông Bằng dâng cao khiến các tuyến phố ngập sâu.

Ngoài ra, toàn tỉnh Cao Bằng có 117 nhà bị tốc mái; 208 nhà bị ngập nước; 11 nhà bị sạt lở đất; 72,95 ha lúa bị đổ gãy, ngập nước; 26,22 ha hoa màu bị đổ gãy, ngập nước. Sáng nay, toàn tỉnh có 18 điểm sạt lở và 30 điểm bị ngập úng.