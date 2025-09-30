Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 Bualoi, Hà Nội mưa lớn diện rộng từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lúc 8h30, tại trục đường Châu Văn Liêm (hướng đi đại lộ Thăng Long), nhiều đoạn nước ngập đến 40cm. Ô tô, xe máy dồn về phần đường cao sát dải phân cách để tránh bị chết máy.
Đường ngập khiến việc di chuyển của người dân trong giờ cao điểm sáng gặp nhiều khó khăn.
Trục đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình, biến thành biển nước.
Mực nước trên tuyến đường này ngập phổ biến 20-30cm, có đoạn lên đến 40cm.
Mưa lớn và ngập đúng giờ cao điểm sáng khiến tuyến đường Lê Quang Đạo rơi vào ùn tắc kéo dài.
Dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một, tận dụng phần cao của đường để tránh nguy cơ chết máy.
Nhiều xe chết máy, người dân phải xuống xe dắt bộ bì bõm lội qua đoạn ngập.
Tại tuyến đường Hoàng Quốc Việt hướng đi Phạm Văn Đồng (đoạn trước cổng trường Đại học Điện Lực) cũng xảy ra tình trạng ngập nặng.
Công nhân xí nghiệp thoát nước túc trực và đặt biển cảnh cáo nơi ngập sâu.
Mực nước ở đây dâng cao 30-40 cm.
Sinh viên bì bõm lội nước tới trường trong sáng 30/9.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Hà Nội hôm nay tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.