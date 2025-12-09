MIK Group chuẩn bị khai mở chương mới tại cực tăng trưởng phía Đông Hà Nội

(VTC News) -

Sự phát triển mạnh mẽ của khu Đông Hà Nội trong những năm gần đây đang tạo nên làn sóng dịch chuyển rõ nét. Trong bối cảnh đó, Imperia Ocean City - tổ hợp cao tầng mới do MIK Group đang phát triển được kỳ vọng trở thành mảnh ghép nổi bật, góp phần hoàn thiện diện mạo đại đô thị phía Đông.

Tiến về bờ Đông với sản phẩm chủ lực

BĐS phía Đông Hà Nội đang trong giai đoạn sôi động hơn bao giờ hết với sự biến đổi không ngừng của hạ tầng giao thông cùng với sự xuất hiện của các đại đô thị khiến khu vực này thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư.

Sở hữu nhiều hạ tầng quy mô lớn đang được đầu tư đồng bộ, từ hệ thống đường vành đai, cao tốc, cầu vượt sông cho tới các tuyến metro mới. Những kết nối này giúp thời gian di chuyển vào trung tâm cũng như liên tỉnh được rút ngắn một cách đáng kể và trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, sự dẫn dắt của các đại đô thị quy mô lớn đã tái định hình hoàn toàn diện mạo bờ Đông những năm gần đây. Những đô thị mới không chỉ mang lại mô hình sống hiện đại, chuẩn quốc tế mà còn tạo lực hút mạnh mẽ nhờ hệ sinh thái tiện ích đầy đủ từ giáo dục, thương mại, dịch vụ đến giải trí.

Đặc biệt, làn sóng dịch chuyển của cộng đồng trẻ càng củng cố sức bật cho khu vực này. Khi các trường đại học lớn rời nội đô như Đại học Bách khoa Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Đại học Luật hay Đại học Mở… kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ và tiện ích chất lượng cao. Một cộng đồng cư dân trí thức lớn cũng vì thế mà đang dần hình thành.

Cộng hưởng với tâm lý chung muốn rời xa sự chật chội của nội đô để tìm một môi trường sống thoáng đãng, xanh và dễ thở hơn, xu hướng sống rời phố nhưng đổi lại chất lượng sống vượt trội đang trở nên phổ biến. Chính sự kết hợp của ba động lực này khiến bờ Đông được đánh giá là điểm đến mới của cộng đồng trẻ năng động, hiện đại và có yêu cầu cao về chất lượng sống.

Trong bối cảnh phía Đông đang ghi nhận làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ, MIK Group chuẩn bị ra mắt Imperia Ocean City như dấu ấn đầu tiên tại trung tâm phát triển mới. Giữa khu phố Đông sôi động, Imperia Ocean City mở ra một chuẩn sống xanh hiện đại mang nhịp điệu riêng. Đây là dự án cao tầng được định vị cho thế hệ cư dân mới, mang tinh thần sống trẻ và hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển của thị trường.

MIK Group chuẩn bị gửi lời chào khu Đông với dự án mang tiêu chuẩn Imperia hoàn toàn mới.

Imperia là dòng sản phẩm chủ lực của MIK Group trong suốt hơn 10 năm qua. Mỗi dự án mang thương hiệu Imperia đều để lại một dấu ấn rõ nét trên thị trường nhờ triết lý phát triển nhất quán: quy hoạch đồng bộ, thiết kế hiện đại, tiện ích bài bản và giàu tính gắn kết cộng đồng.

Dòng sản phẩm Imperia đã khẳng định vị thế của mình trong phân khúc bất động sản cao cấp, trở thành lựa chọn của nhóm cư dân hiện đại, những người đề cao chất lượng sống, tiện nghi đô thị và giá trị cộng đồng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của dòng sản phẩm Imperia tại phía Đông Hà Nội được kỳ vọng sẽ thiết lập nên một tiêu chuẩn sống mới, đồng thời bổ sung một mảnh ghép chất lượng vào thị trường khu vực.

Live in motion - Triết lý sống dành cho thế hệ mới

Không dễ dàng để việc rời phố trở thành một hệ tư tưởng mới của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Đó là quá trình dịch chuyển nhiều năm, được kiểm nghiệm bởi chính những giá trị mà sự đổi thay này mang lại.

Người trẻ chấp nhận đánh đổi khoảng cách địa lý để lấy chất sống cho riêng mình. Không còn là cuộc sống ngột ngạt sau 8 giờ lao động, không còn những chật chội và loay hoay giữa phố phường đông đúc, người trẻ ngày nay chọn sống xa để được sống thật.

Hiểu tường tận được những mong muốn đó, MIK Group chuẩn bị ra mắt Imperia Ocean City với triết lý sống Live in motion - phong cách sống luôn chuyển động nhưng vẫn giữ được sự cân bằng nội tại. Imperia Ocean City là nơi nhịp sống đô thị kết hợp hài hòa với những sắc xanh dịu dàng tạo nên trải nghiệm sống nhẹ, thoáng nhưng vẫn đậm hơi thở thành thị.

Dự án được thiết kế bởi NBBJ – thương hiệu kiến trúc quốc tế, lấy cảm hứng từ cấu trúc đô thị của New York với các trục cảnh quan rõ ràng, thoáng sáng và tầm nhìn rộng mở. Thiết kế này mang lại sự bình yên nội tại cho chủ thể với những khoảng không gian sống lý tưởng. Sự giao thoa giữa những chuyển động đô thị sôi nổi và không gian tĩnh tại đã định hình một chuẩn mực đô thị mới nơi nhịp sống hiện đại và sự thư thái song hành.

Imperia Ocean City còn được thừa hưởng hệ tiện ích khổng lồ từ đại đô thị Ocean City tạo nên một cuộc sống đa chiều, đa trải nghiệm cho cộng đồng cư dân nơi đây. Chính vì vậy, nhịp sống tại Imperia Ocean City được điều tiết rất riêng, có màu sắc, âm thanh, ánh sáng và nhịp điệu. Đó là những gì mà thế hệ trẻ ngày nay đang tìm kiếm để nâng cao chất lượng sống, biến ngôi nhà trở thành điểm tựa an tĩnh cho thân và tâm nhưng vẫn đủ tiện nghi và luôn vận động không ngừng.