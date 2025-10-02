Lũ sông Cầu dâng cao, hơn 8.000 người dân ở Bắc Ninh bị cô lập

Bà Nguyễn Thị Thái (phường Vân Hà) cũng kể lại: “Tối qua, vừa dọn mâm cơm lên thì nước đã tràn vào sân và chỉ hơn 1 giờ sau là ngập sát thềm. Cả nhà phải thức trắng đêm để kê đồ đạc lên cao. Trẻ con thì phải giữ trong nhà, không dám cho ra ngoài vì sợ trượt ngã. Những ngày này, từ đi chợ, nấu ăn đến sinh hoạt cá nhân đều vô cùng khó khăn”.