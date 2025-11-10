Loại gia vị phổ biến trong căn bếp, giúp phòng bệnh tim mạch, giảm cân

(VTC News) -

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Hà Hải Nam (Bệnh viện K), tỏi là loại gia vị quen thuộc đồng thời là vị thuốc tự nhiên chứa nhiều dưỡng chất có lợi. Ăn tỏi đúng cách giúp cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt ở nam giới có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch, hỗ trợ giảm cân và kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, dùng quá nhiều hoặc không phù hợp với thể trạng có thể gây phản tác dụng.

Lợi ích của tỏi với sức khỏe

Nhiều nghiên cứu cho thấy tỏi giúp giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, hạ triglycerid và giảm độ nhớt của máu, nhờ đó giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ. Hoạt chất lưu huỳnh trong tỏi giúp giãn cơ, giãn mạch máu, hỗ trợ ổn định huyết áp. Với người tiểu đường, vài tép tỏi mỗi ngày có thể góp phần hạ đường huyết tự nhiên.

Tỏi còn được xem là “lá chắn” chống ung thư. Các hợp chất trong tỏi ức chế quá trình nitrat biến đổi thành nitrosamine - chất có thể gây ung thư dạ dày, đồng thời giúp cơ thể đào thải độc tố, kim loại nặng. Hai nguyên tố germanium và selen trong tỏi có khả năng chống đột biến tế bào, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do - yếu tố gây ung thư.

Bên cạnh đó, tỏi giúp kháng khuẩn, tiêu viêm, phòng ngừa cảm cúm nhờ chứa nhiều hợp chất sulfur. Một nghiên cứu cho thấy, ăn tỏi sống hằng ngày có thể giảm tới 63% nguy cơ mắc cúm và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục.

Tốt cho xương và trí nhớ

Tỏi chứa vitamin C, B6, mangan, kẽm cùng nhiều enzym và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa thoái hóa xương, tăng khả năng hấp thu canxi. Với phụ nữ, tỏi giúp làm chậm quá trình loãng xương nhờ tăng cường nội tiết tố estrogen.

Ngoài ra, hoạt chất trong tỏi còn giúp phòng ngừa suy giảm trí nhớ và bệnh Alzheimer. Duy trì thói quen ăn tỏi ở mức hợp lý không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn hỗ trợ duy trì làn da tươi sáng và hệ miễn dịch vững vàng.

Ai không nên ăn tỏi?

Người chuẩn bị phẫu thuật hoặc đang dùng thuốc chống đông máu nên hạn chế ăn tỏi. Nguyên nhân là loại gia vị này có khả năng làm loãng máu, ngăn hình thành huyết khối và ức chế ngưng tập tiểu cầu, từ đó làm tăng nguy cơ chảy máu khi phẫu thuật.

Những người bị rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, đau dạ dày hoặc trào ngược dạ dày – thực quản cũng cần thận trọng. Tỏi có thể làm giảm trương lực cơ thắt dưới thực quản, khiến axit và thức ăn trào ngược lên trên, gây cảm giác ợ nóng, buồn nôn, bỏng rát ngực.