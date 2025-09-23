Lịch cúp điện hôm nay ngày 24/09/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 24/9/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/09/2025 từ 06h00 - 16h30 Mất điện trạm Thống Nhất 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay cột và căng dây tại vị trí cột 62/2 XT 479 Huế 2 đảm bảo an toàn nhà dân

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/09/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Bàu Đa 1. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay MBA Bàu Đa 1 bằng MBA 400kVA, xử lý mất an toàn hạ thế khoảng cột A9-A10 TBA Bàu Đa 1 24/09/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Văn Phòng HTX Thủy Phù 2. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay MBA VP HTX Thủy Phù 2 bằng MBA 250kVA, xử lý mất an toàn hạ thế khoảng cột B10/2 đến B10/5 TBA VP HTX Thủy Phù 2

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 24/09/2025 từ 06h30 - 13h00 Mất điện trạm Tứ Hạ T3, Tứ Hạ T4, Văn Tây 3, Hồng Lĩnh, Nhang Xuất Khẩu (SX Nhang Thái Hưng), Ôxy Tứ Hạ. Đội quản lý điện Hương Trà Nắn tuyến từ VT 87/13 đến 87/15 XT 480 Huế 2 do không đảm bảo khoảng cách an toàn theo yêu cầu KH 24/09/2025 từ 06h30 - 14h30 Mất điện trạm Tứ Hạ T4, Bê tông Thương Phẩm, Xay Đá Hương Bằng. Đội quản lý điện Hương Trà Nắn tuyến từ VT 87/13 đến 87/15 XT 480 Huế 2 do không đảm bảo khoảng cách an toàn theo yêu cầu KH

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 24/9/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

