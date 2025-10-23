Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/10/2025 tại Đà Nẵng

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại TP Đà Nẵng ngày 23/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Trung Tâm Sinh Học. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Lắp mới HTĐĐ cho khách hàng Trung tâm Công Nghệ Sinh Học Đà Nẵng tại TBA Trung tâm Công Nghệ Sinh Học - Đz 478CDO 23/10/2025 từ 08h00 - 10h30 Mất điện trạm cảnh sát PCCC số 5 thành phố Đà Nẵng. Đội quản lý điện Cẩm Lệ Thay TI định kỳ hạ áp TBA Cấp điện cho Cảnh sát PCCC số 5 thành phố Đà Nẵng - Đz 477HXU

Lịch cúp điện phường Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 08h00 - 12h30 Mất điện trạm Trần Cao Vân 6. Đội quản lý điện Hải Châu Thay tủ điện trạm, lắp chụp bảo vệ FCO, TVL, MBA TBA Trần Cao Vân 6. (SCL 2025)

Lịch cúp điện phường Hòa Khánh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 07h00 - 12h00 Mất điện trạm KĐT Phước Lý T2, Phước Lý 2. Đội quản lý điện Liên Chiểu Sang tải ĐZHA TBA KĐT Phước Lý T2 - 477T2.HKH, TBA Phước Lý 2- 479XHA với TBA Nguyễn Bính T2 - 477T2.HKH (PA 257/ĐQLĐLC-TH ngày 22/8/25) 23/10/2025 từ 13h00 - 17h30 Mất điện trạm Đà Sơn 1. Đội quản lý điện Liên Chiểu Thay dây, xà sứ, TLV, FCO, tủ điện TBA Đà Sơn 1 -477T2.HKH (SCL2025)

Lịch cúp điện phường An Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 07h30 - 11h00 Mất điện trạm Lê Tấn Trung T3. Đội quản lý điện Sơn Trà _Tâng dây, bấm đầu cosses, đấu nối CVX vào tủ điện tổng, chuyển đấu nối công tơ từ dây cũ sang dây mới, thu hồi CVX cũ thuộc ĐZHA sau TBA Lê Tấn Trung T3 đz 479 CTS Công trình: SCL ĐZHA năm 2025_Kiểm định an toàn thiết bị điện MBA và TLV: TBA Lê Tấn Trung T3 đz 479 CTS 23/10/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Phước Mỹ 5. Đội quản lý điện Sơn Trà Thu hồi tủ điện hạ áp TD1, nối cáp ngầm tại móng tủ điện sau khi thu hồi trước số lô 5,6 đường Hồ Nghinh thuộc TBA Phước Mỹ 5 đz 477 ADOXử lý đơn kiến nghị của khách hàng Trần Vinh Hùng 23/10/2025 từ 09h00 - 12h00 Mất điện trạm Bắc Phan Bá Phiến T2. Đội quản lý điện Sơn Trà Tâng dây, bấm đầu cosses, đấu nối CVX vào tủ điện tổng, chuyển đấu nối công tơ từ dây cũ sang dây mới, thu hồi CVX cũ thuộc ĐZHA sau TBA Bắc Phan Bá Phiến T2 đz 479 CTS Công trình: SCL ĐZHA năm 2025. Kiểm định an toàn thiết bị điện MBA và TLV: TBA Bắc Phan Bá Phiến T2 đz 479 CTS. 23/10/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Thọ An 1. Đội quản lý điện Sơn Trà Tâng dây, bấm đầu cosses, đấu nối CVX vào tủ điện tổng, chuyển đấu nối công tơ từ dây cũ sang dây mới, thu hồi CVX cũ thuộc ĐZHA sau TBA Thọ An 1 đz 479 CTSCông trình: SCL ĐZHA năm 2025. Kiểm định an toàn thiết bị điện MBA và TLV: TBA Thọ An 1 đz 479 CTS

Lịch cúp điện xã Bà Nà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 23/10/2025 từ 07h00 - 17h30 Mất điện trạm An Ngãi Tây. Đội quản lý điện Hòa Vang Di dời TBA An Ngãi Tây tại VT 79/17/1-2 đến VT 79/17-484HLI(CT SCL năm 2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày 23/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Đà Nẵng để khán giả tiện theo dõi.