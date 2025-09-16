Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 17/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 17/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 26/7/2025 âm lịch nhằm ngày Minh đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) - Ngày Kỷ Sửu - Đồng hành Âm Thổ: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành, đồng cực, dễ nảy sinh xung khắc, đẩy nhau, không thuận lợi cho việc lớn hay những kế hoạch quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 17/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 17/9/2025 rơi vào ngày Minh đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 17/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 17/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mai táng, an táng, chuyển về nhà mới, tranh chấp, kiện tụng, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như sửa chữa nhà, đổ trần, xây dựng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, lợp mái nhà, xuất hành đi xa, động thổ và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 17/9/2025

Sao tốt:

Minh đường*: Tốt mọi việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Sao xấu:

Ngũ quỹ: Kỵ xuất hành.

Sát chủ*: Xấu mọi việc.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, cưới hỏi, chuyển về nhà mới, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 17/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Tỵ, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Đinh Mùi, Ất Mùi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 17/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 17/9/2025

Ngày xuất hành:

Khu Thố: Xuất hành dễ lỡ chuyến tàu, trễ xe, cầu tài khó thành, dọc đường có thể mất của, gặp nhiều điều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 17/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 17/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 17/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.