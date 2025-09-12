Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 13/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 13/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 22/7/2025 âm lịch nhằm ngày Huyền vũ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Ất Dậu, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Ất Dậu - Âm Kim khắc Âm Mộc: Đây là ngày Địa Chi khắc với Thiên Can nên khá xấu. Không nên thực hiện các công việc quan trọng vì dễ hao tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, những việc nhỏ lẻ vẫn có thể tiến hành như thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 13/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 13/9/2025 rơi vào ngày Huyền vũ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 13/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 13/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như xây dựng và sửa chữa nhà sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, đổ trần, lợp mái, mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ, chuyển về nhà mới, tranh chấp, kiện tụng, cầu tài lộc, xuất hành đi xa, động thổ và cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 13/9/2025

Sao tốt:

Âm đức: Tốt mọi công việc

Thiên phúc: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên ôn: Kỵ việc xây dựng.

Nhân cách: Xấu đối với cưới hỏi, khởi tạo.

Vãng vong: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, động thổ.

Cửu không: Kỵ xuất hành, cầu tài, khai trương.

Huyền vũ: Kỵ mai táng.

Tội chỉ: Xấu với tế tự, kiện cáo.

Nguyệt kiến chuyển sát: Kỵ động thổ.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 13/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Tỵ.

Tuổi khắc với ngày: Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 13/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp..

Xuất hành hôm nay âm lịch 13/9/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ lỡ chuyến tàu xe, cầu tài không đạt, dọc đường có thể mất của, gặp nhiều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 13/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 13/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 13/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.