Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 11/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 11/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 20/7/2025 âm lịch nhằm ngày Ngọc đường hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Quý Mùi, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Quý Mùi - Âm Thổ khắc Âm Thủy: Là ngày có Địa Chi khắc với Thiên Can nên không thuận lợi. Nếu tiến hành các công việc lớn sẽ gặp nhiều trở ngại, hao tốn công sức. Tuy nhiên, những việc nhỏ vẫn có thể thực hiện bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 11/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 11/9/2025 rơi vào ngày Ngọc đường hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 11/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 11/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như đổ trần, lợp mái, xây dựng, sửa chữa nhà, mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, xuất hành đi xa, động thổ, cưới hỏi và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 11/9/2025

Sao tốt:

Thiên thành*: Tốt mọi công việc.

Tuế hợp: Tốt mọi công việc.

Ngọc đường*: Tốt mọi công việc.

Đại hồng sa: Tốt mọi công việc.

Thiên đức*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Địa tặc: Xấu đối với khởi tạo, an táng, động thổ, xuất hành.

Nguyệt hư: Xấu đối với việc cưới hỏi, mở cửa, mở hàng.

Tứ thời cô quả: Kỵ việc cưới hỏi.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Hoả tinh: Xấu về lợp nhà, làm bếp.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 11/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 11/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 11/9/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Xuất hành dễ gặp trở ngại, có thể lỡ chuyến tàu xe, cầu tài khó thành. Trên đường đi còn dễ mất tiền của, gặp nhiều điều bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Bắc để rước Tài thần.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.