Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 8/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 8/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 17/7/2025 âm lịch nhằm ngày Kim quỹ hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Thìn, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Canh Thìn - Dương Thổ sinh Dương Kim: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), do Địa Chi sinh xuất Thiên Can nên mang lại sự hài hòa. Trong ngày này, mọi việc tiến hành đều thuận lợi, con người dễ đồng lòng, công việc ít gặp khó khăn và có khả năng đạt kết quả như mong muốn. Đây là thời điểm thích hợp để triển khai nhiều kế hoạch quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 8/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 8/9/2025 rơi vào ngày Kim quỹ hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 8/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 8/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hiệu, mở cửa hàng, khai trương, cầu tài lộc, chữa bệnh, tế lễ, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, đổ trần, xuất hành đi xa, lợp mái, xây dựng, sửa chữa nhà, cưới hỏi, mai táng, an táng và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 8/9/2025

Sao tốt:

Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Tục thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Tam hợp*: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Hoả tai: Xấu đối với làm nhà, lợp nhà

Nguyệt yếm đại hoạ: Xấu đối với xuất hành, cưới hỏi.

Cô thần: Xấu với việc cưới hỏi.

Trùng tang*: Kỵ việc cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà.

Âm thác: Xấu mọi công việc.

Dương thác: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 8/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 8/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ việc kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 8/9/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là giờ rất tốt, xuất hành hanh thông, cầu tài dễ thành, mọi việc gặp may mắn và có quý nhân trợ giúp.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 8/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 8/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 8/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.