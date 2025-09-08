Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 9/9/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 9/9/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 18/7/2025 âm lịch nhằm ngày Bảo quang hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Bạch Lộ.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Tân Tỵ - Âm Hỏa khắc Âm Kim: Là ngày có Địa Chi khắc với Thiên Can nên không thuận lợi, dễ gặp trở ngại. Không nên bắt đầu hay triển khai các công việc lớn vì sẽ hao tổn nhiều công sức. Tuy nhiên, những việc nhỏ, thường nhật vẫn có thể tiến hành bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 9/9/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 9/9/2025 rơi vào ngày Bảo quang hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 9/9/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 9/9/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, tranh chấp và kiện tụng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như động thổ, đổ trần, xuất hành đi xa, lợp mái, xây dựng, sửa chữa nhà, cưới hỏi, mai táng, an táng, chữa bệnh, tế lễ và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 9/9/2025

Sao tốt:

Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Ngũ phú*: Tốt cho mọi công việc.

U vi tinh: Tốt cho mọi công việc.

Yếu yên*: Tốt mọi việc, nhất là cưới.

Lục hợp*: Tốt cho mọi công việc.

Kim đường*: Tốt cho mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt cho mọi công việc.

Sao xấu:

Tiểu hồng sa: Xấu cho mọi công việc.

Kiếp sát*: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng.

Địa phá: Kỵ việc xây dựng.

Thần cách: Kỵ việc tế tự.

Hà khôi: Kỵ khởi công xây nhà cửa, xấu mọi việc.

Lôi công: Xấu với xây dựng nhà cửa.

Thổ cẩm: Kỵ xây dựng, an táng.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tam nương*: Xấu cho mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 9/9/2025

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 9/9/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thìn (07h-09h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mùi (13h-15h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Tuất (19h-21h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Hợi (21h-23h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Dần (03h-05h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mão (05h-07h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Tỵ (09h-11h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên hình. Rất kỵ việc kiện tụng.

Giờ Dậu (17h-19h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 9/9/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Xuất hành cát lợi, mọi việc hanh thông, cầu tài toại ý, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 9/9/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 9/9/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 9/9/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.