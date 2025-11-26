Lật xe chở công nhân ở Tây Ninh, hơn 10 người nhập viện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 26/11, xe khách biển số 63E-018.95 chở khoảng 20 công nhân lưu thông trên tỉnh lộ 826 hướng từ xã Rạch Kiến đi xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến địa phận xã Mỹ Lệ, chiếc xe bất ngờ bị lật ngang giữa đường. Vụ tai nạn khiến hơn 10 công nhân bị thương, nhiều người mắc kẹt trong xe kêu cứu.

Xe chở công nhân bị lật ngang.

Người dân địa phương nhanh chóng chạy đến phá cửa kính, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển hơn 10 người đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước (cơ sở 2) cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật chắn ngang một phần đường. Hai bên hông xe, kính chắn gió bị vỡ, vương vãi khắp nơi.

Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước (cơ sở 2) để cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Lệ đã phong toả hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.