Lật xe tải trên Quốc lộ 14C ở Quảng Ngãi, 4 người thương vong

(VTC News) -

Chiều 23/10, ông Nguyễn Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi - xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Hiện trường vụ lật xe tải. (Ảnh: Q.N)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, xe tải mang BKS 47A-284.21 do ông H.M.Đ. (52 tuổi, trú thôn 4, xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk) cầm lái, chở gạch men, chạy trên Quốc lộ 14C hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai.

Khi đến Km23+300 Quốc lộ 14C, xe tải tông vào mép đường phía bên tay phải và lật nghiêng. Tài xế Đ. và ông L.Ph.Th. (38 tuổi, trú xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk) bị thương nặng, 2 người còn lại (chưa rõ danh tính) kẹt trong cabin và tử vong.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng xã Rờ Kơi nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời đưa 2 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.