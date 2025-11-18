Tài xế mắc kẹt 2 ngày gần nơi xe khách bị đè bẹp ở đèo Khánh Lê, nhà xe cầu cứu

(VTC News) -

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang huy động phương tiện xe múc và nhân lực tiếp tục xuống đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) giải cứu 2 xe tải của nhà xe Thanh Thủy chở hoa đi miền Trung bị mắc kẹt giữa đất đá sạt lở trên đèo.

Hai xe tải chở hoa của nhà xe Thanh Thủy bị kẹt trên đèo Khánh Lê do sạt lở suốt 2 ngày qua.

Trước đó, thông qua tài khoản Facebook của Hội trồng và kinh doanh hoa Đà Lạt, nhà xe Thanh Thủy có thư cầu cứu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung thư ghi: "Vào tối 16/11, tại Km45 quốc lộ 27, đoạn qua khu vực đèo Khánh Lê (Khánh Hòa), đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong và giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Hiện nay, nhà xe Thanh Thủy của chúng tôi vẫn còn 2 xe tải chở hoa bị kẹt giữa đèo. Các tài xế đang trong tình trạng bị cô lập, không thể di chuyển và cũng không được tiếp tế lương thực".

Theo nhà xe, số lượng hoa trên 2 xe đến hàng chục tấn, có giá trị hàng tỷ đồng, nếu không được di chuyển kịp thời, thiệt hại sẽ vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến mùa vụ và thu nhập của bà con.

Nhà xe Thanh Thủy kính nhờ chính quyền địa phương, lực lượng giao thông và các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa ra phương án xử lý, giải tỏa hiện trường sạt lở để sớm thông tuyến.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực giải phóng đất đá sạt lở nghiêm trọng dọc tuyến đèo Khánh Lê, theo hướng từ dưới đèo đi lên. Có vị trí nhiều khối đá lớn nằm chắn ngang đường, xe cơ giới không thể múc, phải chờ nổ mìn phá đá mới dọn dẹp được.

Vị trí của 2 xe tải chở hoa nằm giữa 2 điểm sạt lở phía trên đèo gần tỉnh Lâm Đồng. Do đó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng huy động xe múc cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hiện trường ngay trong đầu giờ chiều để tiếp tế nước uống, lương thực cho các tài xế, phụ xe.

Mặt khác sẽ múc đất, cố gắng thông tuyến sớm nhất để 2 xe tải chở hoa quay về lại Đà Lạt, sau đó tiếp tục chở hoa đi miền Trung theo hướng quốc lộ 27 xuống đèo Ngoạn Mục (Khánh Hòa).

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 22h30 ngày 16/11, tại Km45 trên quốc lộ 27C, thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi gặp tai nạn do sạt lở đất. Khi đến địa điểm trên, một số lượng đất đá đổ vào bên phải xe khách làm 6 người tử vong, 16 người bị thương và xe bị hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ, tiếp cận hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê và giải cứu được 4 xe và 9 người đang mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, đưa về trụ sở công an xã Đạ Chais (thuộc huyện Lạc Dương, Lâm Đồng cũ) trú ẩn qua đêm an toàn.