Lạng Sơn: Siết chặt 'Vành đai an toàn' cho thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia và sự phối hợp các cơ quan, ban ngành để tăng cường quản lý chất lượng dược liệu, thuốc và thực phẩm.

Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Trung tâm đã bám sát các văn bản chỉ đạo và cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1455/QĐ-SYT, ngày 27/12/2024 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác y tế năm 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành tốt công tác kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại đơn vị, đạt 112,2% kế hoạch năm.

Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đang làm các phép thử so sánh với Chuyên gia Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Theo Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Lạng Sơn (Trung tâm), từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã kiểm nghiệm 1.346 mẫu/1200 mẫu giao kế hoạch (đạt 112,2%), trong đó, có 1.340 mẫu đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 99,6%, có 06/1.346 mẫu không đạt chất lượng, chiếm 0,4%.

Trong tổng số mẫu đã thực hiện, nhóm tân dược chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.230 mẫu, tiếp theo là dược liệu 16 mẫu, vị thuốc 26 mẫu, mỹ phẩm 11 mẫu, thực phẩm chức năng 51 mẫu và các nhóm khác chiếm tỷ lệ nhỏ hơn .

Việc kiểm nghiệm trải rộng trên nhiều nhóm sản phẩm cho thấy nỗ lực kiểm soát đồng bộ, không bỏ sót lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ, qua đó kịp thời cảnh báo nguy cơ và phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành phân tích mẫu tại phòng Lab.

Con số này cho thấy sự nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác kiểm soát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

Trung tâm đã thành lập các đoàn công tác theo kế hoạch, thực hiện lấy mẫu để kiểm tra giám sát chất lượng các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh và đặc biệt được tăng cường kiểm tra, giám sát trong ba tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng giám sát các loại thuốc bị đình chỉ lưu hành, các dược liệu và thực phẩm có nguy cơ cao về chất lượng, bảo đảm an toàn đến tận tuyến cơ sở.

Chia sẻ với VTC News, bà Triệu Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Lạng Sơn - cho biết: “Công tác giám sát chất lượng mẫu tại các cơ sở kinh doanh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà còn là trách nhiệm trực tiếp của Trung tâm trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần ngăn chặn kịp thời các sản phẩm kém chất lượng lưu hành trên thị trường.”

Theo Giám đốc Trung tâm, trong bối cảnh thị trường thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng ngày càng đa dạng, tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng, công tác kiểm nghiệm trở thành “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tỷ lệ mẫu đạt cao không chỉ phản ánh sự tuân thủ của các cơ sở mà còn khẳng định vai trò then chốt của Trung tâm trong việc giữ vững an toàn y tế tại địa phương. Đồng thời, việc triển khai mở rộng phương pháp kiểm nghiệm, đăng ký bổ sung phép thử theo quy định cũng nâng cao năng lực chuyên môn của đơn vị.

Trung tâm duy trì nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, GLP và ISO 9001:2015. Cán bộ kỹ thuật được cử tham gia các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ mới như phân tích phẩm màu, vitamin nhóm B, flavonol trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng phương pháp HPLC.

Chuyên gia Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia chuyển giao kỹ thuật Kiểm nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn.

Song song với đó, Trung tâm hoàn thiện hồ sơ mở rộng phép thử, phối hợp với Viện An toàn Thực phẩm Quốc gia để thực hiện thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, tiếp tục triển khai mở rộng phương pháp, kỹ thuật kiểm nghiệm, nghiên cứu phát triển hoạt chất mới, từng bước nâng cao vị thế là cơ sở kiểm nghiệm uy tín của tỉnh.

Với những kết quả đạt được, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Lạng Sơn đang khẳng định vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần giữ vững niềm tin của người dân vào chất lượng sản phẩm y tế và thực phẩm lưu hành trên địa bàn.