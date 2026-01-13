Gia đình trái dấu tập 20: Bà Ánh đến gặp 'con rơi' của chồng

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 20.

Ở tập trước, sóng gió ập đến gia đình nhà ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) khi vụ việc "con rơi" bị bại lộ. Với một người luôn coi chồng là hoàn hảo, đánh giá 11/10 điểm thì đây là cú sốc rất lớn. Sự việc cũng khiến cho hai người con cũng không thể chấp nhận.

Trước cú sốc này, bà Ánh không để chồng giải thích mà quyết định bỏ đi giữa đêm. Dù cho 2 người con ra sức động viên nhưng vẫn không thể khiến bà Ánh nguôi ngoai. Nỗi giận hờn của người phụ nữ luôn tin rằng mình là người hạnh phúc nhất nay phải chịu sự phản bội quá lớn là điều dễ hiểu, mọi yêu cầu của Ánh bây giờ đều hợp lý.

Trong Gia đình trái dấu tập 20 lên sóng tối 13/1, ông Phi quyết định đến gặp chị gái để xin lời khuyên. Dù bản thân không biết phải làm sao nhưng ông cũng không thể bỏ mặc con gái mình.

Với người đàn ông ở độ tuổi nào thì cũng không tránh khỏi bối rối khi đột nhiên có một đứa con "từ trên trời rơi xuống" từ lúc nào không hay, ông Phi còn hoang mang hơn thế khi cô bé Nhi đã 10 tuổi. Để bình tĩnh tính toán trong hoàn cảnh của ông Phi quả thật không dễ dàng.

Trong khi đó, bà Ánh quyết định đến gặp Nhi để tìm hiểu sự việc. Khi nhắc về bố, cô bé tâm sự đầy xót xa: "Cháu mất mẹ rồi, không hề ổn chút nào. Bố thì không cần cháu nữa. Tại sao bố đến đây rồi lại bỏ đi?". Đối diện với câu nói của một cô bé mồ côi mẹ, liệu bà Ánh có nghĩ đến chính mình của ngày xưa để rủ lòng thương?

Bà Ánh quyết tâm không tha thứ cho lỗi lầm của chồng.

Để xảy ra chuyện động trời, ông Phi vẫn tìm cách để dỗ dành vợ, mong sẽ được bỏ qua. Tuy nhiên bà Ánh lần này khó có thể tha thứ. Bà tuyên bố không muốn nhìn thấy mặt chồng mặc cho mọi lời giải thích.

Trước lời thề chưa bao giờ có ý định lừa dối vợ, bà Ánh nói thẳng với ông Phi: "Suốt bao nhiêu năm qua, tôi sống trong sự giả dối của anh. Bây giờ một là tôi đi, hai là anh đi. Chúng ta không thể sống chung được nữa".

Tập 20 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 13/1 trên VTV3.