Giá xăng dầu hôm nay 13/1: Tăng mạnh trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng và là mức giá chốt phiên cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 18/11/2025 và của dầu WTI kể từ ngày 5/12/2025.

Đây cũng là mức giá cao nhất trong 7 tuần qua trong bối cảnh lo ngại xuất khẩu dầu của Iran có thể suy giảm. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi giới đầu tư kỳ vọng nguồn cung dầu có thể gia tăng từ Venezuela.

Iran cho biết vẫn duy trì các kênh liên lạc với Washington trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc hàng loạt biện pháp nhằm phản ứng trước những diễn biến leo thang tại Iran giữa lúc các cuộc biểu tình vẫn chưa hạ nhiệt.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ).

Theo Reuters đưa tin, ngày 11/1, ông Trump cho biết chính quyền Mỹ đang theo dõi các cuộc biểu tình ở Iran và tiếp tục cân nhắc những phương án quân sự với nước này, khi số người biểu tình thiệt mạng đang tăng lên.

Theo dữ liệu từ Kpler và Vortexa, Iran hiện đang có lượng dầu “trên biển” ở mức kỷ lục, tương đương khoảng 50 ngày sản lượng; trong khi Trung Quốc mua ít hơn và Tehran tìm cách bảo vệ nguồn cung của mình khỏi nguy cơ bị Mỹ tấn công.

Venezuela được kỳ vọng sẽ sớm nối lại xuất khẩu dầu sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ. Ông Trump cho biết tuần trước rằng chính phủ tại Caracas dự kiến sẽ bàn giao tới 50 triệu thùng dầu đang bị trừng phạt cho Mỹ.

Theo Reuters đưa tin, các công ty dầu mỏ đang gấp rút tìm tàu chở dầu và chuẩn bị các hoạt động để vận chuyển dầu thô một cách an toàn. Tại cuộc họp ở Nhà Trắng vào thứ Sáu tuần trước, Hãng dầu khí Trafigura cho biết tàu đầu tiên của họ dự kiến sẽ bốc hàng trong tuần tới.

Dữ liệu vận tải của LSEG công bố vào thứ Hai cho thấy, hai siêu tàu chở dầu treo cờ Trung Quốc - trước đó đang trên đường tới Venezuela để nhận các lô dầu trả nợ trong thời gian Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với quốc gia thành viên OPEC này - đã quay đầu và hiện đang hướng trở lại châu Á.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi sát nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga, khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga vẫn tiếp diễn, cũng như việc Mỹ có thể áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với ngành năng lượng Nga.

Tại Azerbaijan, Bộ Năng lượng nước này vừa công bố xuất khẩu dầu đã giảm xuống còn 23,1 triệu tấn trong năm 2025, so với 24,4 triệu tấn năm 2024. Nga và Azerbaijan đều là thành viên của OPEC+.

Tuy nhiên, Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ nhận định trong một báo cáo rằng giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm dần trong năm nay khi nguồn cung mới xuất hiện và tạo ra tình trạng dư thừa trên thị trường, dù các rủi ro địa chính trị liên quan tới Nga, Venezuela và Iran vẫn sẽ tiếp tục khiến thị trường biến động.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 8/1 - kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026 - giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 18.233 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 357 đồng/lít, không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 17.061 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, không cao hơn 17.559 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 58 đồng/kg, không cao hơn 13.403 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.