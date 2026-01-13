Câu đố toán học 'ngược đời' làm khó cộng đồng mạng

(VTC News) -

Câu đố đưa ra một phép tính tưởng chừng vô lý: 9 + 9 lại cho kết quả bằng 90. Từ dữ kiện đó, người chơi được thử thách tiếp với phép tính 4 + 6 = ? Dĩ nhiên, nếu áp dụng phép cộng thông thường, bạn sẽ không thể tìm ra đáp án hợp lý.

Điểm hấp dẫn của câu đố nằm ở quy luật ẩn phía sau con số, đòi hỏi người xem phải quan sát kỹ, suy luận linh hoạt và dám thoát khỏi lối mòn tư duy quen thuộc. Chính sự “ngược đời” này giúp câu đố thu hút sự chú ý, khơi gợi tranh luận và khiến nhiều người muốn thử sức để chứng minh khả năng logic của mình.

Câu đố toán học 'ngược đời' đang làm khó cộng đồng mạng.

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.