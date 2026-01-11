Đoán vui 'hack não': 2 cặp đôi trong tranh minh hoạ cho câu ca dao nào?

(VTC News) -

Bức tranh minh họa theo phong cách dân gian tái hiện khung cảnh làng quê xưa với đường đất, lũy tre, cánh chim bay trên nền núi.

Ở phía trái tranh là một cặp đôi trong trang phục giản dị, quần áo đã sờn cũ, nhưng họ đứng gần nhau, tay trong tay, ánh mắt ấm áp. Ở phía phải là một cặp đôi khác trong trang phục gấm vóc, họ quạt tay, tươi cười rạng rỡ, thể hiện vẻ sung túc, đủ đầy.

Hình ảnh đối lập giữa nghèo – giàu, giản dị – xa hoa được sử dụng như một cách gợi nhớ tới một câu ca dao quen thuộc trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam.

Câu hỏi đố: Nhìn bức tranh trên, bạn đoán đó là câu ca dao nào?

Gợi ý nhỏ: Câu ca dao nhắc đến hai hình ảnh đối lập của trong trang phục giữa hai cặp vợ chồng, qua đó nói về sự thủy chung và thái độ ứng xử trước cám dỗ vật chất.

Mời bạn đọc thử đoán và chia sẻ đáp án ở phần dưới bình luận.