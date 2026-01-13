Đóng

Kinh hãi quy trình sản xuất 800 tấn mì 'ngậm' hóa chất

Suốt nhiều năm, cơ sở Châu Phát (TP.HCM) pha chất cấm vào bột để làm mì tươi, chỉ sau vài phút là có sản phẩm đẹp mắt để bán ra thị trường.

