Khu biệt thự 'nhà giàu' ngập gần 1 m, dân chèo thuyền đi lại trên phố

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến trưa nay (26/8) khiến nhiều tuyến đường nội khu của khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) chìm trong biển nước. Có đoạn ngập gần 1 mét, xe cộ chết máy hàng loạt, giao thông tê liệt.
Từ sáng sớm, nước mưa dồn xuống nhanh, cuốn theo rác thải và đất cát, khiến hệ thống thoát không kịp tải.
Đường vốn dành cho ô tô, xe máy nay hóa thành sông.
Nhiều người phải thuê thuyền, gọi cứu hộ kéo xe để vượt qua dòng nước ngập, tạo nên những hình ảnh hiếm thấy ngay giữa Thủ đô.
Người đàn ông chèo thuyền, len lỏi giữa những chiếc ô tô chết máy nằm im trong dòng nước ngập.
Một số cửa hàng, nhà dân bị nước tràn vào tận trong nhà, đồ đạc nổi lềnh bềnh, kinh doanh phải dừng hẳn.
"Nếu không có thuyền, chắc tôi không thể đi nổi. Mỗi lượt trả 50 nghìn đồng, nhưng còn đỡ hơn đứng giữa mưa ngập mà bất lực”, một người dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ.
"Ngày hôm nay thực sự là quá tải với anh em làm nghề cứu hộ giao thông. Có lúc anh em chúng tôi không kịp kéo, phải xếp lịch chờ. Giá mỗi lần hỗ trợ dao động từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng, tùy quãng đường. Cứu hộ phải làm liên tục, không nghỉ tay”, một nhân viên cứu hộ giao thông nói.
Không chỉ giao thông, đời sống sinh hoạt của người dân cũng đảo lộn. Một ngân hàng trong khu vực phải xếp bao đất chặn trước cửa để ngăn dòng nước.
Nhiều căn hầm bị ngập sâu, người dân buộc phải vận hành liên tục máy bơm hút nước.
Nhiều nhà hàng, quán ăn phải tạm ngừng phục vụ, tranh thủ vận chuyển thực phẩm đi nơi khác bảo quản do mất điện.
Quá trưa, mưa vẫn chưa ngớt, nước chưa có dấu hiệu rút.
Người dân che ô, lội qua đoạn đường ngập nước ở Hoài Đức, Hà Nội.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến sáng 27/8, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó lượng mưa ở Hà Nội phổ biến 60-120 mm.