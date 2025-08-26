Vì sao bão số 5 đổ bộ miền Trung nhưng lại gây mưa lớn khủng khiếp tại Hà Nội?

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 26/8, bà Nguyễn Lan Oanh, nguyên Phó chủ tịch nhóm Khí tượng hàng không của ICAO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông tin về việc bão số 5 đổ bộ vào miền Trung nhưng Hà Nội lại có cường độ mưa lớn ở nhiều khu vực.

Hà Nội chìm trong biển nước sáng 26/8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5.

Đặc biệt, sáng 26/8, TP Hà Nội mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng hầu hết các tuyến phố nội thành. Khắp các tuyến đường Hà Nội ngập nặng sau trận mưa kéo dài, xe cộ chết máy la liệt, nhiều tài xế buộc phải bỏ lại ô tô giữa dòng ngập, chờ nước rút mới quay lại.

Lý giải điều này, bà Nguyễn Lan Oanh cho rằng nguyên nhân do hoàn lưu bão số 5 gây ra. Hoàn lưu bão là khu vực rộng lớn bao quanh tâm bão, nơi gió và mây xoáy theo hình xoắn ốc, tạo thành hệ thống thời tiết phức tạp với gió mạnh, mưa lớn và sấm sét.

Hoàn lưu bão rất nguy hiểm, gây ra lũ lụt, sạt lở đất, và có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng con người. Đặc biệt, phạm vi tác động của bão số 5 rộng, vị trí tâm ngang Bắc Trung bộ thuận kéo gió từ biển mang thêm ẩm vào Bắc Bộ là nguyên nhân gây mưa hoàn lưu diện rộng với lượng mưa lớn ở khu vực toàn TP Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ cho tới Thanh Hoá ngay cả khi bão đã tan.

Khu vực Bắc Trung Bộ giảm mưa nhanh sau khi tâm bão qua Lào là nhờ địa hình núi chắn gió.