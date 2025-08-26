Người Hà Nội bắt cá giữa đường, 'đắp đê' chắn nước trước hầm xe

Nhiều nhà dân, cửa hàng phải chặn hầm để xe bằng bao cát, bạt để nước không tràn vào.

Nhiều căn hầm bị ngập sâu, người dân buộc phải vận hành liên tục máy bơm hút nước.

Không chỉ giao thông, đời sống sinh hoạt của người dân cũng đảo lộn. Một ngân hàng trong khu vực phải xếp bao đất chặn trước cửa để ngăn dòng nước.

"Nếu không có thuyền, chắc tôi không thể đi nổi. Mỗi lượt trả 50 nghìn đồng, nhưng còn đỡ hơn đứng giữa mưa ngập mà bất lực”, một người dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ.

Người đàn ông chèo thuyền, len lỏi giữa những chiếc ô tô chết máy nằm im trong dòng nước ngập.

Nhiều người phải thuê thuyền, gọi cứu hộ kéo xe để vượt qua dòng nước ngập, tạo nên những hình ảnh hiếm thấy ngay giữa Thủ đô.

Người dân lội bì bõm trong dòng nước ngập, cuộc sống sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn.

Đường dẫn từ Đại lộ Thăng Long vào cổng chào khu đô thị Nam An Khánh là khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt nặng khi mưa lớn xảy ra.

Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức) ngập tứ phía. Tình trạng “cứ mưa là ngập” từ lâu trở thành nỗi ám ảnh thường trực với nhiều hộ dân nơi đây.

Đến đầu giờ chiều, hồ Văn Quán ngập mênh mông, trong khi trời vẫn trút mưa không ngớt.

Tài xế leo lên capo chờ cứu hộ

Trên trục đường Võ Chí Công đoạn qua Lotte Mall Tây Hồ, hàng loạt xe chết máy, giao thông tê liệt nhiều giờ. Nước dâng cao gần ngập hết bánh ô tô, chảy cuồn cuộn khiến xe gầm thấp không dám liều đi tiếp. Hàng trăm xe máy cố len lên vỉa hè để tìm đường thoát, số khác đành dắt bộ trong dòng nước đục ngầu.

“Tôi đi làm lúc hơn 7h thì gặp cảnh ùn tắc dài. Nước ngập từ đầu đoạn gần cầu Nhật Tân kéo xuống. Xe tôi chết máy, dắt một đoạn thì mệt quá phải gửi tạm vào vỉa hè. Rất nhiều người khác cũng cùng cảnh ngộ, có người loay hoay cả nửa giờ không nhích nổi vài mét”, một người dân ở phường Tây Hồ chia sẻ.

Trong khi đó, một tài xế ô tô phải trèo lên nóc capo, căng ô ngồi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ để đợi cứu hộ. “Tôi gọi cứu hộ từ sớm nhưng họ cũng kẹt, không vào được ngay. Xe thì ngập nửa bánh, nếu cố khởi động sẽ hỏng máy. Đành ngồi chờ thôi”, anh nói.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến trưa cùng ngày, mưa vẫn chưa dứt, nước tiếp tục dâng, giao thông gần như tê liệt.

Nhiều chủ xe phải bỏ phương tiện giữa đường, đợi nước rút hoặc nhờ cứu hộ hỗ trợ.

Người đàn ông lái xe con phải trèo lên nóc capo, ngồi hơn 2 tiếng chờ cứu hộ. Xung quanh anh, hàng loạt xe khác cũng nằm bất động, giao thông tắc nghẽn kéo dài.

“Tôi gọi cứu hộ từ sớm nhưng họ cũng kẹt, không vào được ngay. Xe thì ngập nửa bánh, nếu cố khởi động sẽ hỏng máy. Đành ngồi chờ thôi”, nam tài xế chia sẻ.

Tại khu vực gần trung tâm thương mại Lotte Mall, nhiều ô tô chết máy giữa làn nước, tài xế không thể xoay xở.