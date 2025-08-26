Đóng

Ảnh hưởng bão số 5 Kajiki, nước Hồ Gươm dâng cách bờ 1 gang tay

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, mưa lớn khiến mực nước các hồ nội thành Hà Nội dâng cao, riêng tại hồ Gươm nước dâng cách bờ 1 gang tay.

Đào Hùng - Chí Bảo
