Không khí lạnh tăng cường dồn dập, Hà Nội rét đậm hai ngày, thấp nhất 10°C

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Một số nơi ở Bắc Bộ có mưa, nhiệt độ phổ biến 18-21°C.

Ngày mai 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ. Tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Hà Nội sắp đón không khí lạnh mạnh. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 6/2 đến sáng sớm 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Từ đêm 7-9/2, Bắc Bộ giảm nhiệt sâu, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ dao động 10-13°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Từ đêm 6/2 đến đêm 8/2, Hà Nội có mưa, mưa ràp, trời rét đậm trong khoảng thời gian từ đêm 7-9/2. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 7/2 đến ngày 9/2, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 6/2, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C, cao nhất 22-24°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại khu trung tâm TP Hà Nội, khu vực này phổ biến trời âm u, nhiều ngày có mưa.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, ngày mai 7/2, khu trung tâm TP Hà Nội có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, phổ biến 19-23°C.

Sang ngày 8/2, khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mưa, mưa rào. Tuy nhiên, không khí lạnh mạnh bao trùm, thời tiết chuyển rét đậm, nhiệt độ trong ngày giảm mạnh 6-8°C, cao nhất 15°C, thấp nhất 13°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thấp.

Ngày 9/2, rét đậm tiếp tục bao trùm khu vực này, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên mức 17°C nhưng nhiệt độ thấp nhất lại giảm còn 12°C khiến trời rét sâu hơn về đêm và sáng sớm.

Sang ngày Tết ông Công ông Táo (10/2 tức 23 tháng Chạp), khu trung tâm Hà Nội tạnh ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng 14-20°C, chấm dứt đợt rét đậm diện rộng, trời ấm áp hơn.

Ngày 11/2, khu vực này tái diễn mưa, mưa rào. Trong khi nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ còn 19°C thì nhiệt độ thấp nhất lại tăng lên mức 16°C.

Hai ngày 12-13/2, mưa nhỏ xuất hiện ở khu trung tâm TP Hà Nội, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21°C, thấp nhất 17°C.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (14-15/2), khu vực này tạnh ráo, không mưa nhưng trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất dao động 16-17°C, cao nhất 23°C.