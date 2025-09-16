Khói lửa ngùn ngụt bao trùm nhà xưởng ở TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 16/9, sau tiếng nổ lớn, khói lửa bốc lên tại một nhà xưởng trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP.HCM - Bình Dương cũ). Ngọn lửa sau đó bùng phát, lan rộng toàn bộ nhà xưởng với cột khói cao hàng trăm mét.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy lập tức điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương dập lửa.

Nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn nằm ngay khu công nghiệp, có nhiều nhà máy và công nhân làm việc. Sự việc khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn.

"Chưa từng thấy cháy to như vậy. Lửa vừa bốc lên, vừa liên tục nghe nhiều tiếng nổ bên trong", một công nhân làm việc gần nhà xưởng cho hay.

Đến 12h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang khu vực bên cạnh.

Rạng sáng cùng ngày, tại Hà Nội xảy ra vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Cụ thể, hồi 4h40, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường.

Các lực lượng phối hợp chính quyền, công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.