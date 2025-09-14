Cháy kho phế liệu rộng 1.500m² ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ông Nguyễn Xuân Ninh – Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ cháy kho phế liệu, rất may không có thương vong về người.

Đám cháy bùng phát dữ dội, lửa bao trùm toàn bộ khu kho phế liệu tại phường Đăk Cấm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 14/9, đám cháy bùng phát tại kho phế liệu của ông Đặng Trí Hùng (SN 1972, trú tổ 1, phường Đăk Cấm). Do bên trong tập kết nhiều vật liệu dễ bén lửa nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ kho vật liệu.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán mọi người dập lửa và báo tin cho Cảnh sát PCCC &CNCC Công an tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường.

Lực lượng chức năng vất vả dập lửa, sau gần 3 tiếng, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Theo lãnh đạo UBND phường Đăk Cấm, sau gần ba giờ tích cực dập lửa, đám cháy được kiểm soát, không lan sang khu vực dân cư lân cận. Kho phế liệu gần như bị thiêu rụi toàn bộ.

Hiện công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục được triển khai. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.