Kho hàng phía sau bệnh viện ở Đà Nẵng bốc cháy ngùn ngụt kèm tiếng nổ lớn

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 13h15 ngày 1/12 tại kho chứa hàng trên địa bàn thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng.

Theo người dân địa phương, thời điểm trên, đám cháy xuất phát từ kho chứa hàng, bên trong có nhiều thùng container, khiến lửa lan nhanh và liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Từ xa, có thể thấy cột khói đen khổng lồ bốc cao hàng trăm mét, bao trùm toàn bộ khu vực.

Kho chứa hàng bốc cháy ngùn ngụt. (Ảnh: Đ.N)

Kho hàng nằm ở khu đất trống phía sau Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Vang, tách biệt khu dân cư. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh.

Ít nhất 10 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng được huy động đến hiện trường. Cảnh sát lấy nước từ tuyến đường Trường Sơn và một hồ nước gần đó để triển khai nhiều mũi khống chế đám cháy.

Do lửa lớn và khói đen bốc cao, lực lượng chức năng phải sử dụng mặt nạ phòng độc cùng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận khu vực cháy an toàn.

Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi. Lực lượng chức năng sau đó đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, cảnh sát vẫn đang tập trung khống chế đám cháy.

Ít nhất 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt để dập lửa.

Được biết, khoảng 6h sáng nay, Nhà máy Bia Hà Nội Habeco nằm đường Hoàng Hoa Thám, TP Hà Nội, bốc cháy dữ dội.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường cùng lực lượng an ninh cơ sở và Đội Phòng cháy chữa cháy tại chỗ phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Nhiều xe chữa cháy và cán bộ cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an toàn cho khu vực và ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Do thời điểm xảy ra vào giờ cao điểm, giao thông qua khu vực Hoàng Hoa Thám và các tuyến đường lân cận như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi… bị ùn ứ cục bộ, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo đánh giá sơ bộ, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại khu nhà kho, một phần diện tích văn phòng, không liên quan đến khu sản xuất bia.