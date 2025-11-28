Một ngày xảy ra 2 vụ cháy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

(VTC News) -

Chiều 28/11, hỏa hoạn bùng phát tại kho hàng phụ tùng điện lạnh ô tô nằm trong hẻm 90, Quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM). Thời điểm đó, nhiều người đang làm việc bên trong kho hàng thì thấy lửa bốc lên dữ dội, họ hoảng loạn tìm cách thoát thân ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy kho phụ tùng tại phường Tăng Nhơn Phú.

Người dân xung quanh cùng nhân viên kho khẩn trương dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ kho hàng rộng khoảng 400m², tạo thành cột khói đen đặc bốc cao, có thể nhìn thấy từ xa.

Vị trí kho nằm trong hẻm nhỏ, sát khu dân cư nên nguy cơ cháy lan gia tăng. Nhiều hộ dân vội di chuyển tài sản giá trị ra ngoài để tránh thiệt hại.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Do đường hẻm nhỏ và khu vực chứa nhiều linh kiện, vật liệu dễ cháy, họ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận. Nhiều chiến sỹ phải bắc thang, leo qua mái nhà dân và đục tường để mở hướng vào sâu bên trong.

Sau khoảng một giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế, không lan sang khu dân cư. Không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong kho bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TP.HCM).

Cùng ngày, khoảng 19h, một vụ cháy khác xảy ra tại bãi xe trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (TP.HCM). Trước khi ngọn lửa bùng phát, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bãi xe. Chỉ ít phút sau, lửa lan rộng, tạo nên cột khói cao.

Lực lượng PCCC huy động hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Do khu vực cháy rộng hơn 200m², gồm bãi xe và một số kho chứa hàng, ngọn lửa lan nhanh và tỏa nhiệt lớn, khiến công tác dập lửa gặp nhiều trở ngại. Đến hơn 20h, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Cả hai vụ hỏa hoạn đều không ghi nhận thương vong nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân từng vụ cháy.