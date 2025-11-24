Cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

(VTC News) -

Khoảng 1h54 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại lô 54 đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt. Vụ cháy xảy ra trong nhà dân khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 và khu vực 13 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) xuất 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp lực lượng công an phường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục điều thêm một xe chỉ huy xuống hiện trường để trực tiếp chỉ đạo.

Hiện trường vụ cháy

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát từ khu vực bếp tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng và bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai phương án hướng dẫn những người bị nạn di chuyển lên tầng mái bằng cầu thang bộ; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, kịp thời khống chế không để ngọn lửa lan lên các tầng trên và các nhà lân cận.

Sau hơn 40 phút nỗ lực, đến 2h36, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và đưa 5 người (2 người lớn và 3 trẻ em) xuống nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại phố Trung Kính cũng xảy ra vụ hỏa hoạn khiến chủ nhà mắc kẹt bên trong. Cụ thể, tối 15/11, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng trên của ngôi nhà ở số 28, ngõ 80 phố Trung Kính nên lập tức gọi báo lực lượng cứu hỏa.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vẫn còn một người mắc kẹt bên trong nhà, được xác định là chị N.T.T. (SN 1988), chủ căn nhà. Khói dày đặc bao trùm tầng 7 khiến chị T. không thể tự thoát xuống dưới.

Các chiến sĩ mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tích cực chữa cháy, ngăn không để cháy lan sang các tầng liền kề và nhà dân xung quanh.

Sau khoảng 30 phút, các chiến sĩ tiếp cận được chị T. và hướng dẫn chị di chuyển theo cầu thang bộ xuống khu vực an toàn. Ngọn lửa cũng được khống chế hoàn toàn, không lan sang các hộ dân xung quanh.