Khám phá siêu tàu chở dầu mới Trung Quốc vừa hạ thuỷ

Trung Quốc ra mắt tàu chở dầu siêu lớn thông minh chạy bằng methanol.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin hôm 22/12 rằng con tàu "Kai Tuo", được thiết kế để vận chuyển dầu thô, đã bắt đầu hoạt động tại thành phố Đại Liên, thuộc tỉnh ven biển Liêu Ninh ở đông bắc Trung Quốc. Theo CCTV, tàu do Công ty Đóng tàu Đại Liên – một doanh nghiệp nhà nước – tự thiết kế và chế tạo.

Tàu có chiều dài khoảng 333 mét, với sức chở khoảng 2,1 triệu thùng dầu thô. Được thiết kế nhằm giảm phát thải và tích hợp khả năng điều khiển thông minh, con tàu sẽ hoạt động trên nhiều tuyến hàng hải, trong đó có tuyến Trung Đông.

Theo CCTV, tàu sử dụng động cơ methanol nhiên liệu kép, giúp giảm tới 92% lượng khí CO₂ phát thải so với nhiên liệu truyền thống. Ngoài ra, tàu còn được trang bị nền tảng tàu thông minh, hệ thống quản lý hàng lỏng thông minh và hệ thống vận hành – bảo trì phòng máy thông minh, qua đó nâng cao đáng kể hiệu quả kinh tế, hiệu suất vận hành và mức độ an toàn.

Cũng theo thông tin được công bố, con tàu này là loại tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) thế hệ thứ tám do Công ty đóng tàu Đại Liên tự phát triển dựa trên các dự án nghiên cứu khoa học.

Công ty đóng tàu trước đó đã phê duyệt việc xây dựng con tàu vào tháng 8/2023 và một thỏa thuận đóng tàu được ký kết vào tháng 9 cùng năm.

Tàu Kai Tuo được trang bị hệ thống động cơ đẩy cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ nhiên liệu dầu truyền thống và methanol.

Công ty Vận tải Năng lượng Thương mại Trung Quốc (CMES) lưu ý rằng con tàu tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải Tier III của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Kai Tuo cũng được trang bị hệ thống lọc lưu huỳnh và máy phát điện trục.

Tính đến thời điểm công bố, CMES cho biết họ đã đặt hàng 15 tàu chở dầu tương tự dự kiến ​​được giao hàng trong khoảng thời gian từ năm 2026 đến năm 2028.