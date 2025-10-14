Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Ngày 14/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội cho biết, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII bắt đầu phiên trù bị vào chiều ngày 15/10, phiên khai mạc bắt đầu từ sáng 16/10 và phiên bế mạc chiều 17/10.
Để góp phần đưa thông tin Đại hội đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội. Trung tâm có 1 Giám đốc, 5 Phó Giám đốc và 12 thành viên.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Trung tâm Báo chí hoạt động từ ngày 14-17/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Trung tâm sẽ điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí, tổ chức phát hành thông cáo báo chí sau mỗi phiên làm việc và họp báo công bố kết quả Đại hội vào chiều 17/10.
Trung tâm Báo chí được trang bị hiện đại, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP Hà Nội đối với công tác truyền thông. Trung tâm sẽ là đầu mối cung cấp thông tin chính thống, nhanh chóng, thuận tiện cho các phóng viên, góp phần lan tỏa tinh thần Đại hội XVIII đến Nhân dân Thủ đô và cả nước.