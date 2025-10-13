Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tuyên bố khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân. Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.