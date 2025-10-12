Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị.
Tại phiên trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội; thông báo phân công các tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận tại Đại hội và tại các tổ.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên trù bị Đại hội.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì thực hiện quy trình bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
Được tổ chức trong hai ngày 12-13/10, Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".
Tham dự Đại hội có 453 đại biểu chính thức (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; cùng khoảng 120 đại biểu khách mời.
Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhân dịp tổ chức Đại hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 của các đảng ủy trực thuộc; triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trải nghiệm một số sản phẩm được trưng bày tại triển lãm nhân dịp Đại hội.