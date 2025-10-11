Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp xung phong nhận nhiệm vụ xây dựng nhà ở xã hội

(VTC News) -

Nội dung này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận, Thủ tướng cho rằng, cần xác định nhà ở xã hội không chỉ là nhà cao tầng mà còn có thể là nhà thấp tầng; nhà ở xã hội cũng không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", đất "đầu thừa đuôi thẹo" mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục.

Thủ tướng nhấn mạnh, "không có tỉnh nào không có nhu cầu", vấn đề là phải có cách làm, nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương, từng vùng và cân đối cung - cầu.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu quy hoạch phải ổn định, lâu dài, không phá vỡ các quy hoạch đã làm; các địa phương phải chủ động trong giao đất, thực hiện thủ tục về đất đai, tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền, thiếu chính sách thì tiếp tục đề xuất.

Thủ tướng lưu ý việc phát triển nhà ở phải nhiều phân khúc gồm cao cấp, trung bình, thu nhập thấp, bảo đảm phát triển hài hòa, không quá chênh lệch về hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, viễn thông), hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa…).

Thủ tướng cho biết, luật đã quy định, các địa phương phải tích cực, chủ động đưa ra chính sách phù hợp điều kiện địa phương trên cơ sở chính sách chung của Trung ương và chịu trách nhiệm vấn đề này.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tiết giảm chi phí, giảm chi tiêu không cần thiết để giá thành nhà ở xã hội phù hợp hơn, chấp nhận được; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, nếu có rủi ro thì cùng nhau chia sẻ.

Cùng với đó, Thủ tướng quán triệt tiếp tục hoàn thiện về công nghệ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy định liên quan quản lý, giám sát hoạt động môi giới, vận hành sàn giao dịch bất động sản, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp, hiệu quả, đúng thẩm quyền, kế thừa, phát huy những việc đã làm tốt và tiếp tục bổ sung để hiệu quả hơn.

Lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục có thông tư quy định chi tiết sau khi Chính phủ có Nghị định 261/2025 để hướng dẫn cụ thể hơn, như về thời hạn thực hiện các thủ tục với dự án nhà ở xã hội.

Cùng đó, Chính phủ sẽ ban hành văn bản phù hợp, xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, tinh thần là không giới hạn tỉnh và không giới hạn doanh nghiệp, để các địa phương giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện xây dựng nhà ở xã hội.

"Đề nghị các doanh nghiệp chủ động, xung phong nhận nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm trước Nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, những đối tượng yếu thế, cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của doanh nghiệp; có cơ chế giám sát, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, chống trục lợi chính sách", Thủ tướng đề cập.

Giao Bộ Xây dựng khẩn trương trình ban hành Nghị định quy định chi tiết về Quỹ nhà ở quốc gia, Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu chính sách toàn diện, bao trùm hơn; mở rộng đối tượng và linh hoạt hơn, trong đó có đối tượng cán bộ bị tác động bởi sắp xếp bộ máy; có chính sách ưu tiên thuê và thuê mua thuận lợi, linh hoạt.

Liên quan đề xuất hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, Thủ tướng nhấn mạnh cần nghiên cứu tích hợp các chính sách liên quan trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia để tránh trùng chéo.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước đôn đốc thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo hướng thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng quản lý được, đồng thời kiểm soát tín dụng vào bất động sản mang tính đầu cơ, gây ra bong bóng bất động sản.

Các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để giảm lãi suất cho vay cho cả nhà đầu tư và người mua nhà.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh truyền thông chính sách để người dân hiểu, làm theo, khuyến khích, nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả, sáng tạo.

Nâng mức thu nhập mua nhà xã hội của vợ chồng lên 40 triệu/tháng

Từ đầu năm, Thủ tướng trực tiếp chủ trì 4 hội nghị toàn quốc liên quan đến nhà ở xã hội, ban hành 3 nghị quyết, 3 công điện, 124 văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

Gần nhất, về cơ chế, chính sách, ngày 10/10, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội. Trong đó nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn, khởi công mới 73 dự án với quy mô 57.815 căn. Đã hoàn thành 50.687/100.275 căn (đạt 50,5%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 38.600 căn (tổng là 89.007/100.275 căn, đạt 89%).

Bộ Công an khởi công 6 dự án nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân với quy mô khoảng 4.220 căn. Bộ Quốc phòng dự kiến khởi công 8 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang với tổng quy mô 6.547 căn.

16 địa phương dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu được giao, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Đồng Nai, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Tuyên Quang.

7 địa phương gồm Phú Thọ, Thanh Hóa, Cần Thơ, Lào Cai, Khánh Hòa, Tây Ninh, An Giang có khả năng hoàn thành chỉ tiêu.