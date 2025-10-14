IONIQ 3 lộ hình ảnh trên đường phố, một chi tiết khác với bản concept

(VTC News) -

Hyundai trình làng mẫu Concept Three tại Triển lãm Ô tô Munich cách đây 1 tháng. Mẫu concept này sẽ chính thức trở thành IONIQ 3 khi được ra mắt vào năm sau.

Concept Three tại Triển lãm Ô tô Munich. (Ảnh: Hyundai)

Trước thềm ra mắt chính thức, IONIQ 3 đã được bắt gặp chạy thử tại Hàn Quốc, với thiết kế gần như giống hệt bản concept.

Video từ kênh HealerTV cho thấy cái nhìn cận cảnh hơn về mẫu xe điện mới của Hyundai ở hầu hết mọi góc độ. Dù xe vẫn được che phủ, có thể thấy cụm đèn pha phía trước hầu như không thay đổi. Điểm khác biệt rõ nhất là đèn xi nhan đã được chuyển lên phía trên cụm đèn pha.

Mẫu xe được cho là IONIQ 3 đang di chuyển với lớp vải che. (Ảnh: Healer TV)

Tương tự phía trước, đèn xi nhan ở phía sau cũng được đặt phía trên cụm đèn hậu. Xe còn có đèn phanh hỗ trợ tương tự như mẫu Nexo - mẫu xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) của Hyundai.

Với các kích thước: dài 4.287 mm, rộng 1.940 mm, cao 1.428 mm và chiều dài cơ sở 2.722 mm, Concept Three có kích cỡ tương đương Volkswagen ID.3 và Kia EV3.

IONIQ 3 sẽ nằm giữa Inster EV và Kona Electric trong dòng sản phẩm của Hyundai tại châu Âu. Dù Hyundai chưa công bố giá bán, phạm vi hoạt động hay các thông số kỹ thuật khác, nhưng dự kiến xe sẽ có tùy chọn pin 58,3 kWh và 81,4 kWh, với quãng đường đi được theo chuẩn WLTP khoảng 587 km - tương đương Kia EV3.

Màu chanh trên kính và vành bánh xe gây ấn tượng mạnh. (Ảnh: Hyundai)

Mẫu xe gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế mới, được gọi là “Art of Steel” (nghệ thuật của thép), lấy cảm hứng từ công nghệ thép tiên tiến. Xe sở hữu kiểu dáng Aero Hatch - theo Hyundai, đây là một dạng hình học mới, tái định nghĩa diện mạo của xe điện cỡ nhỏ.

Nội thất của Concept Three. (Ảnh: Hyundai)

Các chi tiết như kính màu chanh bao quanh xe và bộ mâm cùng tông màu càng làm nổi bật vẻ ngoài táo bạo của mẫu xe hatchback chạy điện này.

Việc sản xuất xe dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2026 tại nhà máy của Hyundai ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Vì Kona Electric có giá khởi điểm khoảng 47.000 USD, nên IONIQ 3 có thể được định giá thấp hơn, khoảng 33.700 USD.

Đối với thị trường Mỹ, IONIQ 3 nhiều khả năng sẽ không được phân phối. Tuy nhiên, Hyundai vẫn cung cấp một trong những mẫu xe điện có giá phải chăng nhất tại Mỹ - IONIQ 5 phiên bản 2026, với giá khởi điểm dưới 35.000 USD.