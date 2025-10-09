Đóng

Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 10/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Hyundai là thương hiệu ô tô hàng đầu đến từ Hàn Quốc, nổi bật với các dòng xe đa dạng, thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến. Các mẫu xe Hyundai không chỉ chú trọng tính thẩm mỹ mà còn mang đến hiệu suất vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn tối ưu.

Nổi bật, Hyundai Creta 2025 sở hữu diện mạo hiện đại và năng động, với những đường nét sắc sảo cùng lưới tản nhiệt Cascading đặc trưng. Cụm đèn LED ban ngày và đèn hậu thiết kế tinh tế giúp xe nổi bật trong mọi điều kiện ánh sáng. Thiết kế khí động học tối ưu không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện hiệu suất vận hành.

Hyundai Creta 2025 sở hữu diện mạo hiện đại và năng động. (Arnh: Xe Hay)

Bên trong, Creta 2025 mang đến khoang cabin rộng rãi, tiện nghi với chất liệu cao cấp và bố trí khoa học. Màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ giải trí, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi êm ái cùng hệ thống điều hòa tự động giúp hành khách luôn thoải mái trên mọi hành trình.

Hyundai Creta 2025 trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành linh hoạt. Hệ thống treo cải tiến cùng tính năng cân bằng điện tử giúp xe ổn định trên mọi địa hình. Khả năng tăng tốc mượt mà và phản hồi lái nhạy bén mang lại trải nghiệm lái an toàn và tự tin.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Hyundai Santa Fe All New Santa Fe Exclusive 1 tỷ 069 triệu
All New Santa Fe Prestige  1 tỷ 265 triệu 
All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ  1 tỷ 315 triệu 
All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ  1 tỷ 315 triệu 
All New Santa Fe Calligraphy Turbo  1 tỷ 365 triệu 
Hyundai Creta  HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN  599 triệu 
HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT  650 triệu 
HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP  699 triệu 
Hyundai Accent  ACCENT 1.5 MT  439 triệu 
ACCENT 1.5 AT  489 triệu 
ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT  529 triệu 
ACCENT 1.5 AT CAO CẤP  569 triệu 
Hyundai Elantra  Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn  579 triệu 
Elantra 1.6 AT Đặc biệt  639 triệu 
Elantra 2.0 AT Cao cấp  699 triệu 
Elantra 1.6 AT N-Line  769 triệu 
Hyundai Tucson  Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn  769 triệu 
Tucson 2.0 Xăng đặc biệt  859 triệu 
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt  989 triệu 
Tucson 1.6 Xăng Turbo  979 triệu 
Hyundai Stargazer X  HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn  489 triệu 
HYUNDAI STARGAZER X  559 triệu 
HYUNDAI STARGAZER X cao cấp  599 triệu 
Hyundai Custin  Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn  820 triệu 
Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt  915 triệu 
Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp  974 triệu 
Hyundai Palisade  Palisade Exclusive 7 chỗ  1 tỷ 469 triệu 
Palisade Exclusive 6 chỗ  1 tỷ 479 triệu 
Palisade Prestige 7 chỗ  1 tỷ 559 triệu 
Palisade Prestige 6 chỗ  1 tỷ 589 triệu 
Hyundai Venue  Hyundai Venue 1.0 T-GDi  499 triệu 
Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt  539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
