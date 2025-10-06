Bảng giá ô tô Mini mới nhất tháng 10/2025

MINI là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Thiết kế của MINI mang phong cách riêng biệt, vừa cổ điển vừa hiện đại, khiến xe dễ dàng nhận diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điển hình, MINI JCW 3 Cửa 2025 là mẫu xe thể thao nhỏ gọn nhưng đầy mạnh mẽ, được thiết kế dành cho những ai yêu thích cảm giác lái phấn khích. Ngoại hình xe mang đậm chất thể thao với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước táo bạo và bộ mâm hợp kim độc đáo. Phong cách này giúp xe vừa giữ trọn bản sắc MINI, vừa toát lên vẻ năng động hiện đại.

MINI JCW 3 Cửa 2025 là mẫu xe thể thao nhỏ gọn nhưng đầy mạnh mẽ. (Ảnh: Winauto.vn)

Bên trong khoang lái, MINI JCW 3 Cửa 2025 được trang bị nội thất cao cấp với ghế thể thao ôm sát và vô-lăng bọc da tích hợp nút điều khiển. Màn hình trung tâm cảm ứng sắc nét kết hợp hệ thống thông tin giải trí hiện đại giúp người lái dễ dàng thao tác. Không gian tuy nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi và tinh tế đặc trưng của MINI.

Bảng giá xe ô tô hãng Mini mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) MINI 3-CỬA MINI 3-CỬA Giá từ 2 tỷ 139 triệu MINI 3-CỬA THUẦN ĐIỆN Giá từ 2 tỷ 199 triệu MINI 5-CỬA MINI 5-CỬA Giá từ 2 tỷ 199 triệu MINI CONVERTIBLE MINI CONVERTIBLE Giá từ 2 tỷ 639 triệu MINI CLUBMAN MINI CLUBMAN Giá từ 2 tỷ 539 triệu MINI COUNTRYMAN MINI COUNTRYMAN Giá từ 2 tỷ 639 triệu MINI COUNTRYMAN THUẦN ĐIỆN Giá từ 2 tỷ 989 triệu MINI JOHN COOPER WORKS MINI JCW 3-CỬA Giá từ 2 tỷ 529 triệu MINI JCW COUNTRYMAN Giá từ 2 tỷ 789 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.